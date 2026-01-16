自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

杜哈球星挑戰賽》直落三擊退17歲南韓新星 鄭怡靜前進女單16強

2026/01/16 20:05

鄭怡靜在女單次輪以直落三解決南韓新秀劉叡潾，闖進16強。（取自WTT官網）鄭怡靜在女單次輪以直落三解決南韓新秀劉叡潾，闖進16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今晚在2026年杜哈球星挑戰賽女單次輪，以直落三解決17歲的南韓小將劉叡潾，16強將遭遇世界排名20的波多黎各名將迪亞茲。

世界排名76的劉叡潾是1988年漢城奧運男單金牌名將劉南奎的女兒，也是南韓桌壇全力栽培的新星，面對年紀只有自己一伴的劉叡潾，33歲的鄭怡靜首局在2:8落後下，展現老將的經驗值，改變發球節奏和落點，配合正手發球搶攻，打出一波7:0的反擊，並以10:9先聽牌，劉叡潾雖然靠著反手接發球搶攻化解局點，鄭怡靜隨即靠著犀利的反手拍連拿2分，12:10先馳得點。

次局，鄭怡靜又在4平時打出一波5:1的攻勢，擺脫對手糾纏，11:7再下一城。劉叡潾在第3局展開反攻，在4:8的逆境下連拿6分以10:8反超。關鍵時刻，鄭怡靜把握自己兩顆發球，在連續化解3個局點後，以13:11後來居上，贏得首次對戰的勝利。

鄭怡靜過去和迪亞茲交手3次拿下2勝，不過，最近一次在2023年新加坡大滿貫賽，迪亞茲以3:1獲勝。

從資格賽一路闖進女單32強的「風城小辣椒」蔡昀恩，則以6:11、9:11、5:11不敵世界排名28的法國新秀帕瓦德，吞下對戰2連敗，無緣晉級16強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中