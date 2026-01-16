杜哈球星挑戰賽》直落三擊退17歲南韓新星 鄭怡靜前進女單16強

鄭怡靜在女單次輪以直落三解決南韓新秀劉叡潾，闖進16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今晚在2026年杜哈球星挑戰賽女單次輪，以直落三解決17歲的南韓小將劉叡潾，16強將遭遇世界排名20的波多黎各名將迪亞茲。

世界排名76的劉叡潾是1988年漢城奧運男單金牌名將劉南奎的女兒，也是南韓桌壇全力栽培的新星，面對年紀只有自己一伴的劉叡潾，33歲的鄭怡靜首局在2:8落後下，展現老將的經驗值，改變發球節奏和落點，配合正手發球搶攻，打出一波7:0的反擊，並以10:9先聽牌，劉叡潾雖然靠著反手接發球搶攻化解局點，鄭怡靜隨即靠著犀利的反手拍連拿2分，12:10先馳得點。

次局，鄭怡靜又在4平時打出一波5:1的攻勢，擺脫對手糾纏，11:7再下一城。劉叡潾在第3局展開反攻，在4:8的逆境下連拿6分以10:8反超。關鍵時刻，鄭怡靜把握自己兩顆發球，在連續化解3個局點後，以13:11後來居上，贏得首次對戰的勝利。

鄭怡靜過去和迪亞茲交手3次拿下2勝，不過，最近一次在2023年新加坡大滿貫賽，迪亞茲以3:1獲勝。

從資格賽一路闖進女單32強的「風城小辣椒」蔡昀恩，則以6:11、9:11、5:11不敵世界排名28的法國新秀帕瓦德，吞下對戰2連敗，無緣晉級16強。

