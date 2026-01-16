經典賽》「3隻小鷹」投入台灣隊集訓 諸葛紅中獻錦囊妙計

洪一中總教練。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕WBC經典賽將在3月開打，台鋼雄鷹有4名選手進入台灣隊集訓名單，包括新科打擊王吳念庭、新人王和救援王得主林詩翔、「鷹狀元」韋宏亮與去年WBC資格賽大放異彩的王博玄。

其中，國家隊常客吳念庭攻守穩定，若無意外應可進入30人正選名單，年輕的「3隻小鷹」林詩翔、韋宏亮、王博玄能否入選成為焦點話題。

「恭喜啦！」台鋼總教練洪一中說，林詩翔、韋宏亮、王博玄能進國家隊，基本上技術沒什麼問題，即使只是集訓也有幫助，「重點是看他們去集訓得到什麼東西，不是每個人的態度都一樣，有人靠天分、有人靠努力，你到那邊觀察學習的對象就很重要。」

洪總表示，「全台灣好的棒球人才都集中在國訓中心，你可以看、可以學，只是看你要學哪一種模式，找出適合自己的東西去學習，說不定你在做，人家也在學習你，只要看到好的東西都可以學習。」洪總勉勵他們集訓是很好的機會，努力拚看看，對個人生涯一定有幫助，重點是不要受傷。

國訓中心附設主球場、室內打擊練習場，都在去年2月整修完工，另有重訓室、高壓氧設備和iPitch智慧型發球機，訓練環境讓經典賽台灣隊準國手們讚不絕口。

近年洪總曾帶隊到國訓中心訓練、比賽，他認為，各項設施確實不錯，國家隊只有2、30名選手，設施是夠用的，假如以職棒規模來講，稍微小一點，春訓可能會不太夠用，「以前我當國手在國訓中心集訓，場地、宿舍真的很簡陋，現在好太多了啦。」

