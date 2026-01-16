UBA》陳子威賽前提醒「你們沒國體那麼拚」宇宙政大跨季59連勝到手

政大總教練陳子威。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕衛冕軍政治大學今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽靠徐得祈替補上陣攻下全隊最高21分，以115：71打敗中信學院，快意收下本季9連勝，跨季59連勝到手，續朝6連霸邁進。

總教練陳子威表示，在休兵期間為讓團隊維持狀態，幾乎每週都會與職業隊進行友誼賽，「這個階段重要的還是專注在自己身上，希望球員不要鬆懈，展現爭取冠軍的企圖心，我們要保持正確心態面對每一場比賽，每場比賽都要保持認真、專注40分鐘。」

政大上次輸球已是2023年3月4日，陳子威指出，預賽階段不只要磨練出可用之兵，更要磨練出打硬仗的球員，「每個人上去都要有貢獻，今年16個球員有些人可能沒登錄到，有登錄到的球員要珍惜可以上場的機會，未來到職業隊就比較可以用健康的心態去面對。」

上季拿下第5名的國立體大目前和政治大學同為9勝0敗未嘗敗績，兩軍將在預賽最後一日2月3日正面交鋒，陳子威透露，今天早上開會時就告訴子弟兵，認為團隊的拚勁不如國體，「我跟他們說，『你們沒有像國體這樣拚命，憑什麼冠軍要給我們，人家打得那麼拚，防守端都那麼努力』，全本土陣容有這樣的表現很不容易。」

