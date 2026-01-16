印度賽》浪費了第2局超狂大逆轉！戚又仁3局大戰不敵加國好手

戚又仁。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男單好手戚又仁今天在超級750系列印度羽球公開賽8強戰，以18：21、21：17、21：15不敵加拿大好手賴浩俊，8強止步，本日8強戰迄今尚未有台將贏球。

世界排名31的戚又仁這次在印度公開賽連兩輪演出「下剋上」，拍下世界排名比他前面的第6種子法國好手拉尼耶（Alex Lanier）和丹麥名將傑姆克（Rasmus Gemke），成功收下8強門票。戚又仁今天迎戰世界排名19、年僅21歲的賴浩俊，兩人沒有交手紀錄。

開局雙方一路拉鋸，賴浩俊憑藉著出色的防守，多次擋下戚又仁的攻勢，同時製造他的失誤，率先拿下第11分。技術暫停後，戚又仁連續得分超車，但賴浩俊也不甘示弱反擊，取得18：15領先。不過，小戚隨後發揮耐心，把節奏放慢再趁勢突襲，連趕3分扳平，可惜下一拍因觸網掉分，藉著連續失誤，以18：21讓出首局。

戚又仁第2局開賽陷入0：9落後，但他沒放棄一步一步追上，趁著賴浩俊失誤增加節奏被打亂，一口氣連拿6分追到1分落後，可惜下一拍回擊出界掉分。即便一度被擴大到4分差，小戚很快穩住陣腳扳成17平，找回氣勢也越打越順，以21：17扳回一城。

進入決勝局，戚又仁又陷入慢熱情況連丟6分，但他趁著賴浩俊失誤節奏被打亂後連趕5分，只是這股氣勢沒有延續太久又連續失分；雖然一度以8：18落後，小戚仍積極追趕，連續化解對手2個賽末點，可惜最終仍以15：21敗下陣來。

其他台將方面，女雙許雅晴／宋祐媗、謝沛珊／洪恩慈分別不敵南韓組合和大馬選手，男雙李哲輝／楊博軒以19：21、14：21敗給大馬第二種子謝定峰／蘇偉譯，目前還剩另一組男雙劉廣珩／楊博涵和「左手重砲」林俊易尚未出賽。

