自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

印度賽》浪費了第2局超狂大逆轉！戚又仁3局大戰不敵加國好手

2026/01/16 20:28

戚又仁。（資料照，記者王藝菘攝）戚又仁。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男單好手戚又仁今天在超級750系列印度羽球公開賽8強戰，以18：21、21：17、21：15不敵加拿大好手賴浩俊，8強止步，本日8強戰迄今尚未有台將贏球。

世界排名31的戚又仁這次在印度公開賽連兩輪演出「下剋上」，拍下世界排名比他前面的第6種子法國好手拉尼耶（Alex Lanier）和丹麥名將傑姆克（Rasmus Gemke），成功收下8強門票。戚又仁今天迎戰世界排名19、年僅21歲的賴浩俊，兩人沒有交手紀錄。

開局雙方一路拉鋸，賴浩俊憑藉著出色的防守，多次擋下戚又仁的攻勢，同時製造他的失誤，率先拿下第11分。技術暫停後，戚又仁連續得分超車，但賴浩俊也不甘示弱反擊，取得18：15領先。不過，小戚隨後發揮耐心，把節奏放慢再趁勢突襲，連趕3分扳平，可惜下一拍因觸網掉分，藉著連續失誤，以18：21讓出首局。

戚又仁第2局開賽陷入0：9落後，但他沒放棄一步一步追上，趁著賴浩俊失誤增加節奏被打亂，一口氣連拿6分追到1分落後，可惜下一拍回擊出界掉分。即便一度被擴大到4分差，小戚很快穩住陣腳扳成17平，找回氣勢也越打越順，以21：17扳回一城。

進入決勝局，戚又仁又陷入慢熱情況連丟6分，但他趁著賴浩俊失誤節奏被打亂後連趕5分，只是這股氣勢沒有延續太久又連續失分；雖然一度以8：18落後，小戚仍積極追趕，連續化解對手2個賽末點，可惜最終仍以15：21敗下陣來。

其他台將方面，女雙許雅晴／宋祐媗、謝沛珊／洪恩慈分別不敵南韓組合和大馬選手，男雙李哲輝／楊博軒以19：21、14：21敗給大馬第二種子謝定峰／蘇偉譯，目前還剩另一組男雙劉廣珩／楊博涵和「左手重砲」林俊易尚未出賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中