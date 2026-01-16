自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》直言道奇成真正的邪惡帝國！ 美媒讚嘆幾乎沒有任何破綻

2026/01/16 21:30

道奇達成二連霸。（資料照，法新社）道奇達成二連霸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇以4年2.4億美元簽下明星外野塔克（Kyle Tucker），讓道奇隊的陣容更加強大。美國媒體《USA Today》知名記者南丁格爾（Bob Nightengale）直言，道奇隊是大聯盟真正的邪惡帝國。

南丁格爾撰文評論道奇簽下塔克一事，他在文章中寫道，邪惡帝國如今落腳洛杉磯，這支強大又令人畏懼的道奇隊，已經成為大聯盟官方主張「棒球需要設定薪資上限」時最具代表性的頭號證據。

「如果他們連兩年奪世界大賽冠軍還不夠誇張的話，若他們已經網羅全聯盟最強的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）還不夠的話，現在，他們又以令人瞠目結舌的巨額合約，他們與四屆明星外野手塔克簽下一份令人震驚的4年2.4億美元合約，合約中包含第二年和第三年的跳脫條款。」南丁格爾寫道。

塔克。（資料照，美聯社）塔克。（資料照，美聯社）

南丁格爾指出，塔克的年薪高達6000萬美元，棒球史上只有道奇日本巨星大谷翔平比他高，大谷的年薪為7000萬美元，其中每年有6800萬美元是延遲支付，而塔克不會像大谷一樣，透過代言收入進帳超過1億美元。

該文提到，道奇有8名選手的合約總值超過1億美元，包含大谷翔平的10年7億美元合約，道奇隊目前的團隊薪資總額，預計將是破紀錄的4.13億美元，「道奇隊以大聯盟史上最高的團隊薪資，是極度、極度、極度被看好能奪世界大賽三連霸的大熱門。」

南丁格爾直言，道奇隊已經沒有任何破綻，「他們需要終結者，就簽下聯盟最強的後援投手狄亞茲；他們需要再一名外野手，所以他們簽下市場上最好的外野手，「有誰可能擊敗他們？答案大概是：沒有人！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中