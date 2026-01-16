MLB》直言道奇成真正的邪惡帝國！ 美媒讚嘆幾乎沒有任何破綻

道奇達成二連霸。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇以4年2.4億美元簽下明星外野塔克（Kyle Tucker），讓道奇隊的陣容更加強大。美國媒體《USA Today》知名記者南丁格爾（Bob Nightengale）直言，道奇隊是大聯盟真正的邪惡帝國。

南丁格爾撰文評論道奇簽下塔克一事，他在文章中寫道，邪惡帝國如今落腳洛杉磯，這支強大又令人畏懼的道奇隊，已經成為大聯盟官方主張「棒球需要設定薪資上限」時最具代表性的頭號證據。

「如果他們連兩年奪世界大賽冠軍還不夠誇張的話，若他們已經網羅全聯盟最強的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）還不夠的話，現在，他們又以令人瞠目結舌的巨額合約，他們與四屆明星外野手塔克簽下一份令人震驚的4年2.4億美元合約，合約中包含第二年和第三年的跳脫條款。」南丁格爾寫道。

南丁格爾指出，塔克的年薪高達6000萬美元，棒球史上只有道奇日本巨星大谷翔平比他高，大谷的年薪為7000萬美元，其中每年有6800萬美元是延遲支付，而塔克不會像大谷一樣，透過代言收入進帳超過1億美元。

該文提到，道奇有8名選手的合約總值超過1億美元，包含大谷翔平的10年7億美元合約，道奇隊目前的團隊薪資總額，預計將是破紀錄的4.13億美元，「道奇隊以大聯盟史上最高的團隊薪資，是極度、極度、極度被看好能奪世界大賽三連霸的大熱門。」

南丁格爾直言，道奇隊已經沒有任何破綻，「他們需要終結者，就簽下聯盟最強的後援投手狄亞茲；他們需要再一名外野手，所以他們簽下市場上最好的外野手，「有誰可能擊敗他們？答案大概是：沒有人！」

