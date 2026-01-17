PLG》領航猿今戰獵鷹拚10連勝！李家慷回歸也分享三分球進步關鍵

領航猿李家慷。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕戰績在聯盟獨走的桃園領航猿今天下午5點作客台鋼獵鷹，迎來本季第4度交手，領航猿有望挑戰聯盟和隊史最長連勝紀錄10連勝。

領航猿週二和洋基工程之戰，靠著「夜王」盧峻翔單場43分的火燙表現，拉出開季9連勝，持續堆高聯盟紀錄，今天踢館獵鷹，有望挑戰聯盟史上最長10連勝，原本紀錄由領航猿和夢想家分別在2022-23球季、2023-24球季所保持。

領航猿本季已和獵鷹3度交手，但前役獵鷹展現韌性和猿纏鬥，末節一度領先，卻沒能守住白曜誠關鍵時刻的三分球才敗下陣來。獵鷹的表現，讓總教練柯納認為，球隊並非沒有勝算，只是領航猿是結構很完整的球隊，大家都知道自己該做什麼，「只要我們出現一點疏忽，就會被懲罰。」他也期待今天回到台南出賽，可以在主場球迷助威下，和領航猿一搏。

前役因為腳踝輕微扭傷缺席的李家慷，今天預計重回前線。上季他囊括4座個人獎項，包含年度進步獎、年度第六人、年度第一隊和年度防守第一隊，而他這季持續進化，場均14.1分，尤其三分球命中率從上季37.5%提升到46.2%，平均每場命中3顆三分球，這些數據都是生涯新高。

李家慷透露，除了團隊訓練外，其實他一直都會另外自己加強投籃訓練，即便現階段大家認為領航猿有很亮麗的成績，他也不輕易鬆懈，「我有給自己設定目標，希望今年有機會入選國家隊，但想要打國家隊，進攻上勢必要有更多突破和競爭力，防守也要加強。」

提到這季領航猿戰績持續在聯盟獨走，李家慷認為，主要是團隊每個人的分工合作都很詳細、明確，「隊友們互相幫助才可以讓我們整個團隊的運作達到相輔相成的效果，還有教練團辛苦的付出，如果不是大家一起努力，我覺得我們也不一定能有這麼好的成績跟效率，這是團隊努力的成果。」

