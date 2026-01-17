自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》領航猿今戰獵鷹拚10連勝！李家慷回歸也分享三分球進步關鍵

2026/01/17 06:45

領航猿李家慷。（資料照，記者林正堃攝）領航猿李家慷。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕戰績在聯盟獨走的桃園領航猿今天下午5點作客台鋼獵鷹，迎來本季第4度交手，領航猿有望挑戰聯盟和隊史最長連勝紀錄10連勝。

領航猿週二和洋基工程之戰，靠著「夜王」盧峻翔單場43分的火燙表現，拉出開季9連勝，持續堆高聯盟紀錄，今天踢館獵鷹，有望挑戰聯盟史上最長10連勝，原本紀錄由領航猿和夢想家分別在2022-23球季、2023-24球季所保持。

領航猿本季已和獵鷹3度交手，但前役獵鷹展現韌性和猿纏鬥，末節一度領先，卻沒能守住白曜誠關鍵時刻的三分球才敗下陣來。獵鷹的表現，讓總教練柯納認為，球隊並非沒有勝算，只是領航猿是結構很完整的球隊，大家都知道自己該做什麼，「只要我們出現一點疏忽，就會被懲罰。」他也期待今天回到台南出賽，可以在主場球迷助威下，和領航猿一搏。

前役因為腳踝輕微扭傷缺席的李家慷，今天預計重回前線。上季他囊括4座個人獎項，包含年度進步獎、年度第六人、年度第一隊和年度防守第一隊，而他這季持續進化，場均14.1分，尤其三分球命中率從上季37.5%提升到46.2%，平均每場命中3顆三分球，這些數據都是生涯新高。

李家慷透露，除了團隊訓練外，其實他一直都會另外自己加強投籃訓練，即便現階段大家認為領航猿有很亮麗的成績，他也不輕易鬆懈，「我有給自己設定目標，希望今年有機會入選國家隊，但想要打國家隊，進攻上勢必要有更多突破和競爭力，防守也要加強。」

提到這季領航猿戰績持續在聯盟獨走，李家慷認為，主要是團隊每個人的分工合作都很詳細、明確，「隊友們互相幫助才可以讓我們整個團隊的運作達到相輔相成的效果，還有教練團辛苦的付出，如果不是大家一起努力，我覺得我們也不一定能有這麼好的成績跟效率，這是團隊努力的成果。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中