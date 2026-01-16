印度賽》3局逆轉地主好手森！林俊易挺進4強成台灣唯一希望

林俊易。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今在超級750系列印度羽球公開賽男單8強戰，以17：21、21：13、21：18逆轉印度好手森，生涯首度闖進印度賽男單4強，也是目前僅存的台將。

世界排名12的林俊易這週在印度賽先後拍下自家人李佳豪、愛爾蘭阮日，收下8強門票，今天8強賽和世界排名14的地主好手森正面交鋒，過去小林碰上他取得3勝0負的絕對優勢。

林俊易開局取得5：2領先，但森很快趕上並先拿下第11分。技術暫停後，森也在地主球迷助威下持續擴大領先，小林在一次和對方網前對峙情況下搶回1分止血，隨後也多次靠著對方回擊掛網連續得分，無奈他無法控制失誤，仍以17：21讓出。

林俊易在第2局開局打出10：5攻勢，率先搶下第11分，技術暫停後雖被追回1分，但小林很快穩住陣腳，多次逼出森的失誤，連續得分後以21：13扳回一局。

進入決勝局後，林俊易開局陷入2：5落後，但他連續近身攻擊讓森難以防守並搶回分數，雙方有來有往，戰況膠著，但小林技術暫停後因失誤增加，讓森取得3分領先。好在他沒被這波亂流影響太久，積極搶攻要回領先，只是森也很快反擊，追成18平，這回小林成功頂住壓力率先逼出賽末點，並以21：18艱辛收下勝利。

其他台將方面，女雙許雅晴／宋祐媗、謝沛珊／洪恩慈分別不敵南韓組合和大馬選手，男雙李哲輝／楊博軒以19：21、14：21敗給大馬第二種子謝定峰／蘇偉譯，楊博涵／劉廣珩則以21：16、21：18輸給日本綠川大輝／山下恭平。至於另一男單好手戚又仁和加拿大好手賴浩俊激戰3局後，以18：21、21：17、15：21落敗。

