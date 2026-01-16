自由電子報
網球

澳網》球后莎巴蓮卡再拚第3冠 直言對手不只史薇泰克

2026/01/16 22:45

莎巴蓮卡。（美聯社）莎巴蓮卡。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）志在2026年澳洲網球公開賽女單冠軍，但去年已遭爆冷錯失3連后的白俄羅斯頭號種子表示，能夠在墨爾本公園爭奪金盃者，絕非只有她和波蘭第2種子史薇泰克（Iga Swiatek）。

擁有大滿貫4冠的莎巴蓮卡，與大滿貫6冠在手的前球后史薇泰克，近年來分庭抗禮，不過甫於布里斯本掄元的前者直言，本屆澳網面臨多重威脅，「我覺得這其實不僅僅關乎我和Iga，還有高芙（Coco Gauff）、蕾巴金娜（Elena Rybakina）、佩古拉（Jessica Pegula）。說實話，這不單是我和她兩個人的事。」更何況，去年美國大黑馬基絲（Madison Keys）就曾爆冷殺出，決賽扳倒衛冕者莎巴蓮卡，在此笑擁職業生涯大滿貫首冠。

莎巴蓮卡上屆原被看好成為自瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）以來，首位澳網3連霸的女將，怎奈功虧一簣，「那場決賽很艱難。她發揮得太棒了，我花了點時間才緩過神來。之後我們又交手幾回，我在那幾場努力改正自己缺失。關於這次澳網，當然我希望今年表現能比去年更好些。」莎巴蓮卡首輪即將遭遇法國20歲外卡拉喬娜（Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah）。

