林俊易拉傷一度連走都難　印度羽球賽逆轉闖4強

〔中央社〕台灣羽球好手林俊易月初在馬來西亞公開賽中拉傷左小腿，情況嚴重到一度無法走路，今天他在印度公開賽逆轉擊敗地主好手，殺進男單4強。

2026年世界羽球聯盟（BWF）超級750（Super 750）系列的印度羽球公開賽，13日起在新德里的英蒂拉．甘地室內體育場（Indira Gandhi Indoor Arena）進行。

台灣選手今天壓軸登場的是男子單打賽事的林俊易，他目前世界排名第12名，此役卯上印度一哥、男單世界排名第14的森恩（Lakshya Sen）。

在地主球迷一面倒為森恩加油的情況下，林俊易以17比21、21比13、21比18逆轉獲勝闖進4強，下一戰將與去年世界錦標賽銅牌得主、加拿大好手賴浩俊爭奪冠軍戰門票。

林俊易在接受中央社記者訪問時表示，今天受限於順逆風問題，一開始失誤比較多，但後來有控制住，「我試著把比賽打慢一點，慢慢將局勢掌握住。」

林俊易告訴中央社記者，他前幾天的比賽場地比較靠兩側，受風勢影響沒那麼大，「但今天比賽場地在中間，感覺就比較明顯」，但他也提到，打台北羽賽時，也同樣有順逆風的問題，「所以面對這樣的問題，處理起來算是比較有經驗了」，這讓他今天面對逆境時，在應對上有相當程度的幫助。

談到今天的對手，林俊易特別提到對方一次背後擊球，並稱讚那球「很漂亮」，連同此役，已不止一次在對戰中勝出的林俊易認為，兩人同是攻擊型選手，「他很愛把比賽打快，但我很能適應」。

林俊易透露，之前他的小腿就已經拉傷過，1月初在馬來西亞公開賽與周天成上演「兄弟鬩牆」戲碼時，二度拉傷左大腿，「之後我痛到幾乎不能走路，後來才慢慢好起來，所以這次來印度比賽也很注意，希望自己不要再拉傷了」。

談到接下來的目標，林俊易說：「其實不會想太多，因為在印度能贏一場就算達標了。」他告訴中央社記者，在馬來西亞受傷後，他本來想休息養傷、不打印度公開賽，「但很多人在背後支持我，我才決定來印度，用比較輕鬆的心情去享受比賽」。

其他台灣選手的賽況方面，男單世界排名31名的戚又仁苦戰3局，以18比21、21比17、15比21不敵下一戰將和林俊易搶冠軍戰入場券的賴浩俊，無緣闖進4強。

男子雙打世界排名相當的台灣、日本組合今天正面交鋒，世界排名第20的台灣組合劉廣珩與楊博涵，以16比21、18比21不敵世界排名第22的日本選手綠川大輝、山下恭平；李哲輝與楊博軒的組合，也以19比21、14比21敗給男雙世界排名第2的馬來西亞組合謝定峰、蘇偉譯，兩組台灣選手都在男雙止步8強。

女子雙打的比賽中，台灣女將許雅晴、宋祐媗的組合今天以19比21、9比21不敵女雙世界排名第5的韓國組合白荷娜、李昭希；謝沛珊、洪恩慈則以16比21、10比21敗給世界排名第2的馬來西亞組合陳康樂、蒂娜（Thinaah Muralitharan），兩組台灣女將同樣於女雙8強止步。

印度公開賽今年首度移師到英蒂拉．甘地室內體育場進行，被認為是BWF、印度羽協為8月在同一球場進行的世錦賽做壓力測試。（編輯：徐睿承）1150117

