中職》盼了幾十年終於見證「夢基地」 洪總有些話不吐不快

洪一中總教練。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中在職棒圈打滾30多年，執教生涯邁入第20年，終於盼到夢寐以求的訓練基地，昨天他在台鋼訓練基地「皇鷹學院」看著子弟兵揮汗操練，洪總用台語吐露心聲，「我真的很歡喜！」

台鋼集團花2年時間、斥資3億打造「皇鷹學院」，設施一應俱全，包含主球場、室內守備練習場、室內6道打擊練習場、室外6道牛棚練投區、水療室、防護室、重訓室，另有餐廳、廚房和宿舍，周邊還有職業籃球隊台鋼獵鷹、職業排球隊台鋼天鷹的專屬訓練場地。

有設施完善的訓練基地和室內場地，台鋼春訓從清晨到黑夜都有選手在練習，洪總說，「我常跟選手講，你剛好碰到這個時期，現在可以享用，要好好珍惜，讓整個環境變得更好。」

洪總看過美、日、韓職棒春訓基地，盼望有朝一日台灣也有一座像樣的基地，如今終於如願以償，他表示，訓練基地要設法做到讓選手想要留下來，其實室內設施才是重點，「主球場是團體訓練，只是讓你充飽能量，但能力提升有限，提升能力是在團體練習之後的自主訓練，自己想要練什麼，下午可以找教練再練，把環境弄好，讓選手願意留下來練，重點在室內設施。」

台鋼春訓從早上8點半練到下午1點，結束先到球場旁的餐廳吃完午飯後，下午2點再開始做各別自主強化訓練，沒有強制性，你想來練就練，想休息也可以，教練團從旁協助，洪總一直坐鎮到下午4、5點才收工，晚上夜練已是家常便飯。

洪總說，球隊剛成軍練很多，因為年輕選手居多，可能連基本動作都需要加強，所以要多操、多練，現在球員比較成熟了，所以讓他們有更多自主練習的時間，「下午教練在基地等你們，我跟選手說不要浪費啦，下午才是提升能力的關鍵時刻，早上只是讓你吃飽而已啦。」

洪總認為，學生棒球可以用簡易球場訓練，只要正常練習就好，他們還會發育，練習加上身體、力量、運動神經的成長，忽然之間球速就會飆升，不是因為環境好才會進步，而是選手本來在成長階段就會進步，但進職棒成長非常有限，必須要很專精、專業的練習才會進步，所以練球環境很重要。

洪總進一步指出，職棒球員提升能力非常困難，有很多細節的東西在裡面，環境好才能讓選手留下來練，才有提升能力的可能性，以前去日本看職棒訓練環境，覺得他們選手真幸福，不練都覺得可惜，台灣以前沒有這種訓練基地，現在有了，這是好的開始。

訪談至此，洪總環視位在台鋼科大的訓練基地，「這才叫真正的訓練基地，練完旁邊有餐廳、宿舍，吃飽、睡醒隨時都可以練。」

洪總希望台鋼雄鷹訓練基地扮領頭羊，像大巨蛋一樣，有第一顆蛋，就可以帶動第2、3顆蛋的誕生，其他5隊看到台鋼蓋基地應該會想跟進，這樣中華職棒將邁入另一個境界，「我已經65歲，差不多快退休了，其實也享受不到什麼，我這樣講不是為了自己，是真的希望台灣棒球環境愈來愈好，大家一起努力把這塊餅做大。」

職棒訓練基地建構大不易，除了必須挹注大量資金，土地取得更是一大難題，洪總指出，找一大片土地蓋訓練基地確實不容易，現在台灣少子化問題嚴重，許多大學面臨生存危機，善用校地打造基地是可行的方向。

