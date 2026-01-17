自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》盼了幾十年終於見證「夢基地」 洪總有些話不吐不快

2026/01/17 06:46

洪一中總教練。（記者李惠洲攝）洪一中總教練。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中在職棒圈打滾30多年，執教生涯邁入第20年，終於盼到夢寐以求的訓練基地，昨天他在台鋼訓練基地「皇鷹學院」看著子弟兵揮汗操練，洪總用台語吐露心聲，「我真的很歡喜！」

台鋼集團花2年時間、斥資3億打造「皇鷹學院」，設施一應俱全，包含主球場、室內守備練習場、室內6道打擊練習場、室外6道牛棚練投區、水療室、防護室、重訓室，另有餐廳、廚房和宿舍，周邊還有職業籃球隊台鋼獵鷹、職業排球隊台鋼天鷹的專屬訓練場地。

有設施完善的訓練基地和室內場地，台鋼春訓從清晨到黑夜都有選手在練習，洪總說，「我常跟選手講，你剛好碰到這個時期，現在可以享用，要好好珍惜，讓整個環境變得更好。」

洪總看過美、日、韓職棒春訓基地，盼望有朝一日台灣也有一座像樣的基地，如今終於如願以償，他表示，訓練基地要設法做到讓選手想要留下來，其實室內設施才是重點，「主球場是團體訓練，只是讓你充飽能量，但能力提升有限，提升能力是在團體練習之後的自主訓練，自己想要練什麼，下午可以找教練再練，把環境弄好，讓選手願意留下來練，重點在室內設施。」

台鋼春訓從早上8點半練到下午1點，結束先到球場旁的餐廳吃完午飯後，下午2點再開始做各別自主強化訓練，沒有強制性，你想來練就練，想休息也可以，教練團從旁協助，洪總一直坐鎮到下午4、5點才收工，晚上夜練已是家常便飯。

洪總說，球隊剛成軍練很多，因為年輕選手居多，可能連基本動作都需要加強，所以要多操、多練，現在球員比較成熟了，所以讓他們有更多自主練習的時間，「下午教練在基地等你們，我跟選手說不要浪費啦，下午才是提升能力的關鍵時刻，早上只是讓你吃飽而已啦。」

洪總認為，學生棒球可以用簡易球場訓練，只要正常練習就好，他們還會發育，練習加上身體、力量、運動神經的成長，忽然之間球速就會飆升，不是因為環境好才會進步，而是選手本來在成長階段就會進步，但進職棒成長非常有限，必須要很專精、專業的練習才會進步，所以練球環境很重要。

洪總進一步指出，職棒球員提升能力非常困難，有很多細節的東西在裡面，環境好才能讓選手留下來練，才有提升能力的可能性，以前去日本看職棒訓練環境，覺得他們選手真幸福，不練都覺得可惜，台灣以前沒有這種訓練基地，現在有了，這是好的開始。

訪談至此，洪總環視位在台鋼科大的訓練基地，「這才叫真正的訓練基地，練完旁邊有餐廳、宿舍，吃飽、睡醒隨時都可以練。」

洪總希望台鋼雄鷹訓練基地扮領頭羊，像大巨蛋一樣，有第一顆蛋，就可以帶動第2、3顆蛋的誕生，其他5隊看到台鋼蓋基地應該會想跟進，這樣中華職棒將邁入另一個境界，「我已經65歲，差不多快退休了，其實也享受不到什麼，我這樣講不是為了自己，是真的希望台灣棒球環境愈來愈好，大家一起努力把這塊餅做大。」

職棒訓練基地建構大不易，除了必須挹注大量資金，土地取得更是一大難題，洪總指出，找一大片土地蓋訓練基地確實不容易，現在台灣少子化問題嚴重，許多大學面臨生存危機，善用校地打造基地是可行的方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中