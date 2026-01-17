杜哈球星挑戰賽》直落三橫掃德國名將杜達 郭冠宏16強對決中國新星黃友政

郭冠宏直落三扳倒德國名將杜達，殺進男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲台南小將郭冠宏昨天深夜在2026年WTT杜哈球星挑戰賽男單次輪，只花了22分鐘就以直落三扳倒世界排名13的德國名將杜達，締造生涯最重大勝利，16強將迎戰世界排名56的中國新秀黃友政。

31歲的杜達在去年歐洲大滿貫賽擊退巴西一哥卡德拉諾，闖進4強，世界排名一度高居第8。面對實力強勁的杜達，世界排名66的郭冠宏毫無懼色，在接發球和發球搶攻的戰術都執行到位，一路壓制對手，以11:6、11:8、11:7快意獲勝。

郭冠宏表示，「今天我就是抱著拚對手的心態去打，喊起來打，讓自己快點進入狀態。」這也是他繼去年在WTT馬斯開特挑戰賽16強賽以3:1擊敗當時世界排名23的中國新星向鵬之後，又一代表作，也是他生涯贏過世界排名最高的好手，他說，「非常開心!然後自己也會比較有信心。」

20歲的黃友政前兩輪都演出「讓2追3」的戲碼，先後逆轉39歲葡萄牙老將阿波羅尼亞及世界排名19的日本名將戶上隼輔。郭冠宏過去兩度遭遇黃友政都吞敗仗，包括2023年曼谷青少年挑戰賽和2024年世青男單8強賽。小郭表示，「這次就放低姿態去拚他!」

