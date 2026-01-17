自由電子報
體育 即時新聞

澳網》挑戰納達爾紀錄！艾卡拉茲拚最年輕「生涯大滿貫」

2026/01/17 06:47

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽元月18日開戰，當今世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）期許在墨爾本公園首捧冠軍，一舉超越西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），締造男網史上最年輕「生涯大滿貫」紀錄。

22歲的艾卡拉茲，正是本屆澳網奪冠大熱門之一，頭號對手公認為義大利宿敵、已經2連霸的衛冕者辛納（Jannik Sinner），若他能夠突破攻頂，就榮膺集齊四大滿貫賽冠軍的最年輕男子球星，目前紀錄則由當年24歲的同胞納達爾保持。

「我想這是今年主要目標。」連2年8強止步的艾卡拉茲，澳網賽前受訪直言，「我對於即將開打感到非常興奮，我真的渴望奪冠，也希望調整到最佳狀態，在這裡打出非常棒的成績。」

艾卡拉茲就差澳網金盃，成為公開年代第6位，也是「球王俱樂部」第5位至少集滿1次四大賽的男子球員，將與阿格西（Andre Agassi）、費德爾（Roger Federer）、納達爾和喬科維奇（Novak Djokovic）並肩。拉沃（Rod Laver）曾在1969年單季包辦四大滿貫，但ATP排名直到1973年才正式推出。

艾卡拉茲已獲大滿貫6冠，包括2024年、25年法國公開賽、2023年、24年溫布頓錦標賽，以及2022年、25年美國公開賽，本屆澳網將以頭號種子之姿首戰地主華頓（Adam Walton）。

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

