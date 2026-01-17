自由電子報
MLB》塔克爭奪戰搶輸道奇！大都會改砸3年39.8億網羅111轟小畢歇特

2026/01/17 07:21

大都會簽下小畢歇特。（取自大聯盟官方X）大都會簽下小畢歇特。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕昨天在FA最大咖塔克（Kyle Tucker）爭奪戰中輸給衛冕軍道奇的大都會，今天終於搶到球星。根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，大都會以3年1.26億美元（約新台幣39.8億）簽下明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）。

先前有傳出大都會已經開給塔克不只一份報價，昨天塔克簽約道奇前，大都會富豪老闆寇恩（Steve Cohen）更在X上發文引發遐想，令外界以為這是間接預告塔克的降臨，結果事與願違，塔克以4年2.4億美元、含3000萬延遲支付的合約加盟道奇；而大都會則是開出4年2.2億美元、無延遲付款的合約。

此休季不斷流失大咖球星，又在自由市場上屢屢受挫的大都會，決定將這筆錢改砸在小畢歇特上，也總算如願拿下自由市場大咖。27歲的小畢歇特生涯7年都效力藍鳥，敲出111轟、入選2次全明星賽，上季儘管因傷缺席例行賽最後一個月的比賽，但整季仍繳出打擊三圍311/.357/.483、18轟、94分打點成績單，wRC+134、fWAR值3.8。小畢歇特季後拒絕藍鳥給出的合格報價，成為自由球員。

小畢歇特上季對於投手來說極度難纏，在2好球後會以加寬站姿、取消抬腿與縮短揮棒幅度等，同時調整為更嚴謹的進攻策略，使他仍不斷與投手周旋，也讓他的三振率僅14.5%，位居全聯盟打者前14%、揮空率18.4%位居前17%；此外，他在預期打擊率0.307、預期加權上壘率（xwOBA）0.364、強勁擊球率（Hard-Hit%）48.8%與擊球仰角甜蜜率（LA Sweet-Spot %）37.9%等進階數據，聯盟PR值都至少有83，預期打擊率更高達99。

根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，小畢歇特來季將取代原本的先發三壘手貝提（Brett Baty），從游擊轉戰三壘，也如同大都會新同學、預計將從二壘轉守一壘的波蘭柯（Jorge Polanco）一樣，小畢歇特生涯從未擔任過三壘手。

