MLB》再轉隊！大都會撿走遭光芒DFA的台灣好手鄭宗哲 美媒分析未來

鄭宗哲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手鄭宗哲休季遭老東家海盜指定讓渡（DFA）後轉戰光芒，不久後再度遭到DFA進入讓渡程序，今天大都會出手將鄭宗哲納入麾下，也讓他休季第2度轉隊。

24歲的鄭宗哲去年短暫上到大聯盟，出賽3場共7打數0安、吞3次三振。上季鄭宗哲在3A出賽107場，打擊三圍.209/.307/.271、攻擊指數0.578，敲出1轟、36分打點，wRC+62。近期鄭宗哲在經典賽台灣隊集訓受訪，談到休季2度遭DFA，坦言過去兩年沒少哭過，但也能理解，畢竟他是在大聯盟40人名單邊緣的選手，隨時有可能被移出名單。

如今鄭宗哲被大都會撿走，由於大都會40人名單未滿，無需做出額外異動，如果大都會後續沒有其他操作，鄭宗哲有機會以40名單身份進入春訓。《MLBTR》表示，鄭宗哲雖然上季在3A表現不算理想，但他具備不錯的速度，即使上壘率偏低仍跑出20次盜壘；防守方面仍勝任二、三、游，而他的選球能力也出色，小聯盟生涯保送率達12.5%。

《MLBTR》分析，鄭宗哲仍有1次下放權，能為大都會提供速度佳、具多守位的內野深度選項，同時他還有不錯的本壘板紀律。雖然無法保證他一定能一度留在大都會並度過春訓，但現階段他能在有傷兵意外、或是像文托斯（Mark Vientos）、阿庫尼亞（Luisangel Acuña）、莫里西歐（Ronny Mauricio）等年輕內野手被交易時，提供一定的保險與支援。

