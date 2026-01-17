自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》再轉隊！大都會撿走遭光芒DFA的台灣好手鄭宗哲 美媒分析未來

2026/01/17 07:43

鄭宗哲。（資料照，法新社）鄭宗哲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手鄭宗哲休季遭老東家海盜指定讓渡（DFA）後轉戰光芒，不久後再度遭到DFA進入讓渡程序，今天大都會出手將鄭宗哲納入麾下，也讓他休季第2度轉隊。

24歲的鄭宗哲去年短暫上到大聯盟，出賽3場共7打數0安、吞3次三振。上季鄭宗哲在3A出賽107場，打擊三圍.209/.307/.271、攻擊指數0.578，敲出1轟、36分打點，wRC+62。近期鄭宗哲在經典賽台灣隊集訓受訪，談到休季2度遭DFA，坦言過去兩年沒少哭過，但也能理解，畢竟他是在大聯盟40人名單邊緣的選手，隨時有可能被移出名單。

如今鄭宗哲被大都會撿走，由於大都會40人名單未滿，無需做出額外異動，如果大都會後續沒有其他操作，鄭宗哲有機會以40名單身份進入春訓。《MLBTR》表示，鄭宗哲雖然上季在3A表現不算理想，但他具備不錯的速度，即使上壘率偏低仍跑出20次盜壘；防守方面仍勝任二、三、游，而他的選球能力也出色，小聯盟生涯保送率達12.5%。

《MLBTR》分析，鄭宗哲仍有1次下放權，能為大都會提供速度佳、具多守位的內野深度選項，同時他還有不錯的本壘板紀律。雖然無法保證他一定能一度留在大都會並度過春訓，但現階段他能在有傷兵意外、或是像文托斯（Mark Vientos）、阿庫尼亞（Luisangel Acuña）、莫里西歐（Ronny Mauricio）等年輕內野手被交易時，提供一定的保險與支援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中