MLB》費城人3年14億續留明星鐵捕！美媒爆曾砸7年63億搶小畢歇特

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）報導，費城人以3年4500萬美元（約14億新台幣）合約，成功續留34歲明星鐵捕「真木頭」瑞爾穆托（J.T. Realmuto）；然而在這之前，據傳費城人一度有望簽下小畢歇特（Bo Bichette），卻遭大都會攔胡。

費城人休季最初目標就是留住史瓦伯（Kyle Schwarber）與瑞爾穆托，與史瓦伯的續約相當順利，然而瑞爾穆托卻卡關，遲遲沒有得到進展；與此同時，在過去10天內，費城人對於明星游擊手小畢歇特的興趣顯著增強。

根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，費城人端出一份7年2億美元（約新台幣63億）的大約，原以為能順利搶下小畢歇特，未料昨天在塔克（Kyle Tucker）爭奪戰搶輸道奇的大都會半途殺出當攔路虎，以3年1.26億美元短期高薪合約，攔截小畢歇特。

在小畢歇特被搶走以後，費城人很快與瑞爾穆托達成共識，雙方簽下3年4500萬美元合約，加上激勵條款最高總值可達6000萬美元。瑞爾穆托上季進攻端表現下滑，出賽134場打擊三圍.257/.315/.384，攻擊指數0.700創下2015年以來最低，敲出12轟、52分打點，wRC+94低於聯盟平均。

然而在防守端，瑞爾穆托仍是全聯盟最頂尖的捕手之一，也是大聯盟最耐操、穩定的鐵捕。自2019年加盟費城人以來，瑞爾穆托已經蹲捕6699.2局，比任何捕手都多出1183.1局。

