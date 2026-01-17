自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》美國再添超狂頂級牛棚！史上最夢幻復仇者聯盟名額還剩2人

2026/01/17 09:01

凱勒。（取自WBC官方X）凱勒。（取自WBC官方X）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今年集結史上最夢幻「復仇者聯盟」，今天再有頂級牛棚戰力加入，剛與費城人簽下2年2200萬美元（約新台幣7億）合約的30歲後援右投凱勒（Brad Keller）確定參戰，也讓美國隊名單剩下最後2個名額，分別為捕手與外野手。

本賽季凱勒效力於小熊，出賽68場有1場先發，拿下4勝2敗，防禦率2.07，每局被上壘率0.96，對手打擊率0.182的好表現，ERA+更是恐怖的187，69.2局送出75次三振，只有22次四壞保送。在至少50局的144名投手當中，凱勒的防禦率排在第14名，對手打擊率第17名，每局被上壘率第20名。

美國在上屆WBC決賽不敵日本，今年力拚重返榮耀，目前野手陣容已經有一壘手哈波（Bryce Harper）、二壘手圖榮（Brice Turang）、游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、三壘手韓德森（Gunnar Henderson）、捕手羅里（Cal Raleigh），外野三人則為本屆美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），指定打擊史瓦伯（Kyle Schwarber），替補還有明星捕手史密斯（Will Smith）、明星外野手「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）、藍鳥工具人克萊門特（Ernie Clement）與明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）。

投手方面更是豪華，包含兩位新科塞揚名投史庫柏爾（Tarik Skubal）、史基斯（Paul Skenes），以及剛退休的37歲三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw），還有韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、麥克萊恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）、波伊德（Matthew Boyd）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、貝納（David Bednar）和米勒（Mason Miller）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中