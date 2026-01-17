經典賽》美國再添超狂頂級牛棚！史上最夢幻復仇者聯盟名額還剩2人

凱勒。（取自WBC官方X）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今年集結史上最夢幻「復仇者聯盟」，今天再有頂級牛棚戰力加入，剛與費城人簽下2年2200萬美元（約新台幣7億）合約的30歲後援右投凱勒（Brad Keller）確定參戰，也讓美國隊名單剩下最後2個名額，分別為捕手與外野手。

本賽季凱勒效力於小熊，出賽68場有1場先發，拿下4勝2敗，防禦率2.07，每局被上壘率0.96，對手打擊率0.182的好表現，ERA+更是恐怖的187，69.2局送出75次三振，只有22次四壞保送。在至少50局的144名投手當中，凱勒的防禦率排在第14名，對手打擊率第17名，每局被上壘率第20名。

美國在上屆WBC決賽不敵日本，今年力拚重返榮耀，目前野手陣容已經有一壘手哈波（Bryce Harper）、二壘手圖榮（Brice Turang）、游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、三壘手韓德森（Gunnar Henderson）、捕手羅里（Cal Raleigh），外野三人則為本屆美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），指定打擊史瓦伯（Kyle Schwarber），替補還有明星捕手史密斯（Will Smith）、明星外野手「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）、藍鳥工具人克萊門特（Ernie Clement）與明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）。

投手方面更是豪華，包含兩位新科塞揚名投史庫柏爾（Tarik Skubal）、史基斯（Paul Skenes），以及剛退休的37歲三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw），還有韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、麥克萊恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）、波伊德（Matthew Boyd）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、貝納（David Bednar）和米勒（Mason Miller）。

