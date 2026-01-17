MLB》上季5億加盟道奇打超爛！美聯弱旅對前明星外野康佛托感興趣

康佛托。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上季以1年1700萬美元（約5.3億新台幣）合約加盟道奇的前明星外野手康佛托（Michael Conforto）打出極差表現，休季成為自由球員乏人問津，如今總算有球隊對他有興趣。

道奇上季簽下康佛托，期望他在外野能發揮過去的明星身手，然而他的成績不只是不如預期，可以說是全大聯盟外野手最差勁的表現，例行賽出賽138場，打擊三圍.199/.305/.333、攻擊指數0.637，敲出12轟、36分打點，wRC+83，fWAR值-0.6。

雖然道奇闖進季後賽，並一路打到世界大賽奪冠，但康佛托的低迷表現，也讓他與外卡賽、分區賽、國聯冠軍賽與世界大賽名單全部絕緣，季後再次進入自由市場，行情下降至最冰點。根據《紐約郵報》海曼（Jon Heyman）報導，白襪近期對康佛托展現出一些興趣。

白襪上季只打出60勝102敗，位居美聯爐主，全大聯盟也只贏過洛磯。《MLBTR》分析，白襪正處重建期，短時間內無緣爭冠，或許是最適合冒險簽下康佛托，並期待他重返巔峰狀態的球隊之一。如果康佛托上半季表現出色，或許白襪有機會在交易大限前，將他拿下兌現成1、2位潛力新秀。

