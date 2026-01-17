自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》藍鳥大都會虎視眈眈！紐媒爆洋基搶FA最後大咖貝林傑不利關鍵

2026/01/17 10:07

貝林傑。（資料照，路透）貝林傑。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕昨天道奇簽下自由市場最大咖塔克（Kyle Tucker），今天小畢歇特（Bo Bichette）也開獎大都會後，前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）成為剩餘最大咖打者，他的母隊洋基至今仍在與他談判；然而紐媒爆料，洋基不會在合約年限上做出讓步。

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）指出，目前洋基與失去小畢歇特的藍鳥，被視為貝林傑爭奪戰的主要領跑者，不過成功搶下小畢歇特的大都會，在外野仍有補強需求，因此依然不能被排除在外。而最大關鍵在於，究竟哪支球隊願意為貝林傑提供6到7年的長約。

先前有消息指出洋基向貝林傑端出一份5年總額約1.55億美元合約，但貝林傑陣營想要7年長約，談判也陷入僵局。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）最新消息，洋基願意在合約裡給出2個逃脫條款，以及先給一筆簽約金。

昨天傳出大都會給出4年2.2億美元且不含延遲付款的合約搶塔克，但最終被道奇用4年2.4億美元攔胡；然而根據《紐約每日新聞》資深記者梅登（Bill Madden）爆料，據悉道奇給塔克合約並未影響洋基與貝林傑的談判，條紋軍不打算對先前傳出的5年1.55億至1.6億報價讓步，消息人士指出，洋基不會為了貝林傑捲入競價戰，也不會改變立場。而這恐怕也會成為洋基續留貝林傑的不利因素。

