體育 棒球 MLB

MLB》當年用他換回「祭典男」Kiké！衛冕軍道奇與27歲右投再續前緣

2026/01/17 09:29

羅伯森。（資料照，法新社）羅伯森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《7News Boston WHDH》記者亞歷山大（Ari Alexander）報導，衛冕軍道奇以小聯盟合約簽下後援右投羅伯森（Nick Robertson），與這位27歲老同學再續前緣。

羅伯森是道奇當初在2019年選秀會第7輪選進的投手，2023年迎來大聯盟初登板，然而他該年在道奇只投18場，10局挨17安失7分責失，送出13K與4次保送，防禦率6.10，接著就被交易至紅襪，換回如今幫道奇打下3座世界大賽冠軍的「祭典男」赫南德茲（Kiké Hernández）。

羅伯森去到紅襪後也未久留，只投12局、防禦率6.00，並在季後於歐尼爾（Tyler O’Neill）交易案中被送往紅雀，並開始流浪生涯，歷經一連串的交易與讓渡輾轉多隊，包含天使、藍鳥太空人與皇家，而他只在2024年效力藍鳥時有上過大聯盟（1局），還因為與NFL多倫多楓葉的左邊鋒同名同姓，引發話題。

羅伯森大聯盟生涯累積35.2局，防禦率5.30，但其三振與保送數據仍高於聯盟平均。他在3A層級的三振率達26.2%，但同時也伴隨11.3%保送率；另外，羅伯森去年在3A速球均速為93.4英哩，比他首次效力道奇時還下滑約2英哩。

