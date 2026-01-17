NBA》約基奇缺陣打出明星身手 金塊拒絕交易自家「小KD」

華森近期好表現引發各隊關注，目前傳出金塊已經表態不會交易他。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）近期因傷罕見長期缺陣，不過陣中小將頂住大哥不在時的戰績，其中華森（Peyton Watson）打出明星級身手，讓外界直呼有「小KD」的影子，如今傳出華森吸引了其他隊交易興趣，但金塊已經表態不會放人。

華森是約基奇受傷後，金塊打出的一大驚奇，在球隊一哥受傷後的9場比賽，華森僅2場比賽得分未達20分，其中對塞爾提克、鵜鶘的兩場比賽得分上30分，遠優於賽季平均13.8分。

值得一提的是，華森一份月至今除了投出47.6%的三分命中率外，還展現出了單打硬解、中距離得分能力，也因此讓外界直呼彷彿有「小KD」的影子。

由於華森賽季結束後會成為受限自由球員，近期好表現吸引聯盟其他隊注意，不過根據《HoopsHype》記者斯科托（Michael Scotto）消息，金塊目前沒有打算交易華森，而是更傾向在今年暑假與他續約。

儘管華森是受限自由球員，讓金塊可以選擇跟進其他球隊報價，不過由於薪資上限關係，金塊續約華森很可能會觸發豪華稅，屆時將會成為球隊暑假一大課題。

