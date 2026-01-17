自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》約基奇缺陣打出明星身手 金塊拒絕交易自家「小KD」

2026/01/17 10:20

華森近期好表現引發各隊關注，目前傳出金塊已經表態不會交易他。（資料照，路透）華森近期好表現引發各隊關注，目前傳出金塊已經表態不會交易他。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）近期因傷罕見長期缺陣，不過陣中小將頂住大哥不在時的戰績，其中華森（Peyton Watson）打出明星級身手，讓外界直呼有「小KD」的影子，如今傳出華森吸引了其他隊交易興趣，但金塊已經表態不會放人。

華森是約基奇受傷後，金塊打出的一大驚奇，在球隊一哥受傷後的9場比賽，華森僅2場比賽得分未達20分，其中對塞爾提克、鵜鶘的兩場比賽得分上30分，遠優於賽季平均13.8分。

值得一提的是，華森一份月至今除了投出47.6%的三分命中率外，還展現出了單打硬解、中距離得分能力，也因此讓外界直呼彷彿有「小KD」的影子。

由於華森賽季結束後會成為受限自由球員，近期好表現吸引聯盟其他隊注意，不過根據《HoopsHype》記者斯科托（Michael Scotto）消息，金塊目前沒有打算交易華森，而是更傾向在今年暑假與他續約。

儘管華森是受限自由球員，讓金塊可以選擇跟進其他球隊報價，不過由於薪資上限關係，金塊續約華森很可能會觸發豪華稅，屆時將會成為球隊暑假一大課題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中