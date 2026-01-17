自由電子報
NBA》奇兵飆分秀！ 騎士2年級新星狂飆生涯新高逆轉七六人

2026/01/17 11:22

泰森攻下生涯新高39分。（路透）泰森攻下生涯新高39分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天客場挑戰七六人，近況不錯的兩隊正面碰頭，主場七六人前三節打完還握有領先，不料今天騎士2年級生泰森（Jaylon Tyson）扮演救世主，最終在他狂飆生涯新高39分幫助下，騎士以117比115逆轉獲勝。

泰森今天開場就展現火力，首節攻下12分帶領騎士31比31平手進入第二節，第二節泰森幾乎打滿再下7分，不過七六人在恩比德（Joel Embiid）半場19分帶領下取得領先進入下半場。

下半場泰森手感依然沒有冷卻，第三節4投全中又攻下12分，決勝節他又跳出來扮演關鍵角色，先是終場前1分59秒的逆轉三分，最後8.1秒雙方平手時，泰森切入妙傳給莫布里（Evan Mobley）灌籃上演準絕殺，是騎士今天贏球的頭號功臣。

總計今天泰森出賽38分鐘，17投13中高效攻下生涯新高39分，單場7顆三分也是生涯新高，另有5籃板4助攻。

其他球員方面，灌進準絕殺的莫布里15分，一哥米契爾（Donovan Mitchell）13分，七六人恩比德則拿下全隊最高33分。

泰森本季可說是破繭而出，上賽季全年只出賽47場，場均3.6分，本賽季獲得重用，場均出賽26.9分鐘貢獻12.8分，三分命中率高達45.8%，除了罰球命中率外，各項數據皆優於菜鳥年。

