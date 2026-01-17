自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》洋基新同學神似3大頂級三振機器！官網專家分析來季爆發關鍵

2026/01/17 11:48

維瑟斯。（資料照，美聯社）維瑟斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日前透過4換1交易迎來馬林魚26歲火球左投「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers），大聯盟官網專家艾德勒（David Adler）撰文直言，維瑟斯對洋基來說並非只是柯爾（Gerrit Cole）獲羅冬（Carlos Rodón）傷癒前的過渡人選，並分析看好他大爆發的關鍵。

艾德勒引用Statcast為投手設置的「相似度分數」（根據球路配置、球速與位移找出最接近的投手類型）比對出，2025年與維瑟斯球質最相近的3位投手，依序為費城人強投盧薩多（Jesús Luzardo）、老虎塞揚史庫柏爾（Tarik Skubal）與紅襪王牌克羅切（Garrett Crochet）。

艾德勒點出維瑟斯與前述3位明星三振機器相似點，包括3人都擁有接近100英哩火球，而維瑟斯其近85英哩的橫掃球與盧薩多、克羅切相似；接近90英哩的變速球則和盧薩多、史庫柏爾相似。單就原始球威來看，艾德勒認為維瑟斯確實能與3人相提並論。

雖然上季因傷只投8場，但維瑟斯四縫線速球均速高達96.9英哩，全大聯盟先發左投僅次史庫柏爾的97.6英哩。目前能飆出如此火球的左投相當稀少，上季全大聯盟先發左投直球均速仍不到93英哩，也凸顯出維瑟斯火球稀有性。艾德勒表示，隨著維瑟斯到來，洋基今年有望組成一套「火球輪值」，包含佛里德（Max Fried），'施利特勒（Cam Schlittler）、希爾（Luis Gil）與回歸後的柯爾。

此外，維瑟斯除了速球，他的橫掃球與變速球能分別對左打與右打製造大量揮空，其橫掃球有著10英吋的橫向位移，上季有著41%揮空率與30%三振率；變速球則有13英吋的下沉、反方向位移，有著39%揮空率、35%三振率。而這2種球路都能與他的火球形成完美搭配，艾德勒表示，維瑟斯武器庫相當完善，而洋基能幫助他微調細節或進一步擴充武器庫，讓他的天花板再往上提升。

