體育 棒球 MLB

MLB》美媒爆料拒絕破71億隊史最狂鉅約！紅人超新星克魯茲有所回應

2026/01/17 12:28

克魯茲。（資料照，美聯社）克魯茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》紅人隨隊記者羅斯克蘭斯（C. Trent Rosecrans）報導，紅人在去年春訓期間，曾向當家明星游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）提供一張破隊史紀錄的延長合約，卻遭到婉拒。

本週稍早剛滿24歲的克魯茲，上季迎來大聯盟生涯第3個球季，已經入選2屆明星賽的他，整年全勤162場繳出打擊三圍.264/.336/.440、攻擊指數0.777、22轟、86分打點、wRC+109以及fWAR值4.3的成績單。克魯茲將在2027年首度取得仲裁資格，並於2029年賽季結束後具備自由球員資格。

報導指出，紅人在去年春訓期間，曾給出克魯茲一份隊史最大，也就是總值超越前紅人名將沃托（Joey Votto）在2012年簽下的10年2.25億（71億新台幣）的延長合約，但最終遭到婉拒。克魯茲表示：「那些事情我都交給經紀人處理。」而他的經紀人正是鼎鼎大名的波拉斯（Scott Boras），根據《The Athletic》報導，波拉斯尚未對此回覆。

對紅人而言，提前綁約這件事對他們來說並不陌生，除了沃托以外，前總管喬克提（Walt Jocketty）任內也曾與布魯斯（Jay Bruce）、奎托（Johnny Cueto）、梅索拉可（Devin Mesoraco）等名將完成延長合約或續約。最近一次是在2023年4月，與當家火球王牌格林（Hunter Greene）簽下6年5300萬美元延長合約。

紅人棒球事務總裁克拉爾（Nick Krall）受訪表示，球團給了克魯茲一份足以讓他成為紅人隊史最高薪球員的報價，但他目前沒打算接受，也必須尊重他的決定，而球團也會繼續做該做的工作。他也透露，他曾和其他年輕核心球員討論延長合約，但也尚未有結果。

