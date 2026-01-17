自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》道奇簽FA最大咖塔克後下一步？美媒爆12強台灣之友恐遭交易

2026/01/17 12:49

沃德。（資料照，法新社）沃德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇昨天再度震撼大聯盟，以2年2.4億美元簽下FA最大咖塔克（Kyle Tucker），完美補上外野火力不足的空缺。《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，農場外野好手沃德（Ryan Ward）恐怕將成為犧牲品。

羅森索在報導內指出，道奇簽下塔克之後，預計也將續留曾出現交易傳聞的明星重砲赫南德茲（Teoscar Hernández），並將他放在左外野；而有如《The Athletic》曾報導，赫南德茲的名字確實曾出現在交易討論中，但道奇更可能評估的交易籌碼，是外野手沃德，或是表現未達預期的右投手米勒（Bobby Miller）。

27歲的沃德上季在3A表現優異，敲出36轟，攻擊指數0.937，但始終未能升上大聯盟，直到去年季後終於被道奇放進40人名單。台灣球迷對他也不算陌生，因為在去年12強，沃德在複賽於9上砲轟前富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）助美國擊敗委內瑞拉，讓台灣因此晉級冠軍戰，後續也順利奪冠，被稱為新台灣之友。

26歲的火球男米勒曾在2023年菜鳥賽季先發22場繳出單季11勝、防禦率3.76的優異成績單，但近兩年卻無法複製新人年的表現。由於發成績持續不振，米勒也被改造成後援，但成效依舊不彰，上季在3A出賽35場（14場先發），投90.2局挨80安失57分責失，送出83次三振與61次保送，防禦率5.66。

