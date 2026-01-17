自由電子報
中職》未列雄鷹8複翁 22歲曾子祐成為本土薪指標

2026/01/17 12:58

曾子祐。（資料照，記者李惠洲攝）曾子祐。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹昨公布本季調薪結果，去年兩名牛棚大將林詩翔和許育銘都獲逾100%的調薪幅度，而連兩年安打數都是陣中本土最多的曾子祐本季獲加薪9萬、來到34萬元，在陣中排名第6。若不計具旅外資歷或轉隊加盟的球員，年僅22歲的曾子祐更是本土雄鷹群中最高薪，今年團隊目標放眼總冠軍，也希望繼新人王後再拚個人獎項

台鋼除了原本複數年合約在身的王柏融、吳念庭、江承諺、陳柏清，去年季後以5年最高總值6600萬合約延攬的自由球員黃子鵬，今年則再添林詩翔、王博玄和施子謙，陣中總計8名「複翁」。在薪資方面，以黃子鵬月薪105萬最高，接著依序是王柏融、吳念庭，以及用月薪60萬補強的味全龍戰力外投手王維中，江承諺則進入3年複數年合約第2年，今年月薪為45萬。

曾子祐在2022年季中選秀獲台鋼第1指名，不但是隊史第一代狀元，更在前年成為隊史首位新人王，去年月薪就從10萬加至25萬，獲得150%的漲幅肯定，他去年仍在攻守兩端穩定輸出，連兩年都成為陣中安打數最多的打者，今年月薪一舉升上34萬，是陣中純本土養成的「薪銳代表」。林詩翔去年拿下新人王和救援王，今年月薪從10萬加至32萬的220%漲幅創隊史新高，另一同樣勞苦功高的牛棚左投許育銘，今年月薪則從9.5萬加至20萬元。

曾子祐去年季後向女友求婚成功，今年要向300場出賽、300支安打和100分打點的三大里程碑叩關，目前各差69場、51安和27打點，若維持他前兩年穩定表現，都可望順利達標。

