體育 籃球 NBA

NBA》前MVP魏少專打老東家！「射手龜」狂飆6三分率國王奇蹟4連勝

2026/01/17 13:44

魏斯布魯克。（路透）魏斯布魯克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕近況火熱的國王今天主場迎戰巫師，37歲前MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook）再度成為焦點，手感發燙的他面對前東家，砍下全場最高26分，外加6顆三分球，幫助國王128：115打敗巫師，勇奪4連勝。

國王近期連宰火箭、湖人、尼克等勁旅，魏少功不可沒，3場比賽場均18.7分9.3助攻5.7籃板，投籃命中率48.8%、三分命中率45%，其中面對前東家火箭與湖人2戰，魏少以50%命中率分別攻下15分與22分，完全是前東家殺手。

今天再度碰上前東家巫師，也是魏斯布魯克最後一次能完成整季場均大三元的球隊，首節國王靠著高達62.5%的團隊命中率轟下41分，取得19分領先；不過進入次節巫師回神急起直追，半場打完國王只剩6分領先。

然而易籃後，37歲的魏少接管比賽，單節5投4中攻下9分，包含此役第4顆三分球，還傳出2次助攻，率領國王再度拉開分差。決勝節魏斯布魯克持續在外圍放冷箭，再砍進2記三分，最終國王捍衛主場，收下奇蹟4連勝。

魏斯布魯克此役化身「射手龜」，上陣30分鐘19投4中、三分9投6中攻下全場最高26分，也追平個人本季次高，還送出6次助攻，另有2籃板1抄截。本週魏斯布魯克率領國王拿下4連勝，期間他3度打敗前東家，場均21分8.5助攻4.5籃板，投籃命中率54%、三分命中率高達52%。

國王此役6人得分上雙，除了魏少外，德羅森（DeMar DeRozan）攻下17分4助攻，拉文（Zach LaVine）與阿丘瓦（Precious Achiuwa）各貢獻16分，禁賽回歸的施洛德（Dennis Schroder）15分，而缺陣27場後傷癒復出的全明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），今替補砍下13分6籃板5助攻。目前國王12勝30敗，位居西部第14名。

