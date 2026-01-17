自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》孫思堯報銷戰神不滿麥卡洛遭輕罰 聯盟給出回應

2026/01/17 14:02

麥卡洛。（資料照，TPBL提供）麥卡洛。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕台北戰神長人孫思堯日前防守雲豹洋將麥卡洛時不慎遭對方甩飛，導致右膝重傷賽季報銷，聯盟罰款麥卡洛1萬元、記1點，讓戰神球團抗議表示難以接受，對此聯盟表示，技術委員會的評判主要針對球員的行為本身，因此判定為1級惡意犯規。

孫思堯上週日對雲豹一役第二節最後5秒，在防守過程中遭洋將麥卡洛甩飛倒地，導致右膝受傷本季確定報銷，聯盟昨依據規章第四章「競賽規則」 第四條第七點，經技術委員會開會決議，處員麥卡洛罰款新臺幣一萬元整，並記點1點。

戰神球團隨後在聲明提到，依聯盟賽務規章第四章第四條第七點之2規定：「該行為舉止導致對方嚴重受傷者，本聯盟得依情節輕重裁罰當事人罰款新臺幣五萬元以上、十萬元以下，記點六點以上、八點以下，或追加禁賽之處分。」

戰神認為，麥卡洛該危險動作為雙手抓住孫思堯並將其甩飛，此意圖明顯的暴力行為，已造成實際且重大傷害，未依規章精神啟動相應的加重裁罰，「戰神對此判定結果難以理解與接受，並表達嚴正抗議。」

聯盟代表今受訪時表示，當下動作屬於裁判漏判，因此在第三節開打前主動回溯影片，追加麥卡洛的違反精神犯規，後續聯盟召開技術委員會，主要依球員的動作進行裁罰，麥卡洛的行為屬規章裡惡性犯規第1級「惡性非正常攻防動作之揮肘、出（伸）腳絆倒對手，並造成過度的、嚴重的或極具危險性身體接觸等一切非正常籃球動作」，因此處罰款新臺幣一萬元，記點一點。

對於戰神舉規章裡惡性犯規第3級，認為該行為導致對方嚴重受傷者，「得依情節輕重裁罰當事人罰款新臺幣五萬元以上，十萬元以下，記點 6 點以上，8 點以下，或追加禁賽之處分。」對此聯盟回應，規章不完善之處，會在休賽季時進行討論修訂事宜。

