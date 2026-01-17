自由電子報
體育 即時新聞

台灣尚勇！蔡其昌首發春聯 有民眾凌晨3點來排隊

2026/01/17 14:59

蔡其昌以故鄉清水大街路的開基福德祠首發春聯，民眾大排長龍。（記者張軒哲攝）蔡其昌以故鄉清水大街路的開基福德祠首發春聯，民眾大排長龍。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌今年再度推出新版「Team Taiwan 尚勇」春聯，總量印製達30萬份，今（17）日率先在台中全國首發，有民眾凌晨3點就到清水排隊，預計明天（18）日上午11時起，在全台200多處據點正式發放。

蔡其昌選擇以故鄉清水大街路的開基福德祠做為春聯首發地點，感謝鄉親支持他表示，過去一年，國人在球場上共同見證台灣英雄展現的韌性與拚戰精神，新的一年，希望將這份屬於「Team Taiwan」的勇氣，帶回每個人的日常生活中。他形容，2026限定版「Team Taiwan 尚勇」春聯，不只是新春的祝福，更象徵對土地的自信與驕傲，凝聚台灣精神，希望透過這張春聯，祝福每一位台灣人，在新的年度裡，無論面對何種挑戰，都能如台灣隊般氣勢如虹、一起尚勇。

搶頭香的謝先生是棒球粉絲，他凌晨3點就來排隊，非常開心，許多民眾也請蔡其昌親筆簽名，連蔡其昌今天穿的棒球外套也成為焦點，民眾詢問度頗高，也有人打算添購做為新年衣服。

蔡其昌推出新版「Team Taiwan 尚勇」春聯。（記者張軒哲攝）蔡其昌推出新版「Team Taiwan 尚勇」春聯。（記者張軒哲攝）

蔡其昌熱情替粉絲簽名，棒球外套也受青睞。（記者張軒哲攝）蔡其昌熱情替粉絲簽名，棒球外套也受青睞。（記者張軒哲攝）

