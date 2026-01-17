自由電子報
NBA》領底薪當「3冠王」！前MVP魏少創本季唯一壯舉、賽後吐心聲

2026/01/17 14:42

魏斯布魯克。（路透）魏斯布魯克。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕37歲前MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook）今天繳出全場最高26分以及6顆三分球，率領國王擊敗巫師拿下4連勝。很難想像，開季前差點沒球打、最後只獲得底薪合約的魏少，在國王不斷繳出有如當年MVP的風采。

魏斯布魯克此役化身「射手龜」，上陣30分鐘19投4中、三分9投6中攻下全場最高26分，也追平個人本季次高，還送出6次助攻，另有2籃板1抄截。根據數據顯示，過往外線為人詬病的魏少，本季三分238投85中，35.7%命中率是生涯新高，且本季有4場比賽，投進至少5顆三分球。

此外，魏斯布魯克本季在籃板（267）、助攻（292）與三分進球數，皆是國王全隊最多，更是全聯盟本季唯一1位在此3項數據領先全隊的球員，成為國王「3冠王」。回顧季前在自由市場乏人問津的狀況，37歲的魏少每晚都在用行動證明自己的油箱還有油，打臉那些不看好他的人。

魏斯布魯克。（美聯社）魏斯布魯克。（美聯社）

賽後魏斯布魯克也被問及在外圍投射的顯著進步，他表示：「我每天都很努力在練習，所以當我一旦有機會在空檔出手，我對自己能做到這件事非常有自信。」此外，魏少也不忘繼續扮演好領袖角色，強調隊友團隊合作，還盛讚禁賽與傷癒歸隊的施洛德（Dennis Schroder）、沙波尼斯（Domantas Sabonis），並提醒國王年輕小將卡德威爾（Dylan Cardwell）做自己的重要性。

此外，魏斯布魯克賽後還與巫師的年輕小將做交流，對此他表示：「這很重要，我在聯盟待很久了，而那些小子很多才19、20歲，還很年輕。我甚至在他們出生前就在打球了。這是一種彼此的尊重，對我來說，這是我的工作、也是我的責任，要去傾聽年輕球員的想法，同時在場上、以及賽後，把經驗傳承給他們。」

魏斯布魯克。（路透）魏斯布魯克。（路透）

