自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

韓職樂天、NC恐龍報到 台南亞太棒球訓練中心春訓檔期全滿

2026/01/17 15:00

2025年春訓交流賽，統一獅潘傑楷選手於一壘守備。（南市體育局提供）2025年春訓交流賽，統一獅潘傑楷選手於一壘守備。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市亞太國際棒球訓練中心持續打響國際能見度，已成為國內外職棒球隊春訓熱門基地。今（2026）年確定將有3支職業棒球隊進駐春訓，包括韓國職棒樂天巨人隊（Lotte Giants）、NC恐龍隊（NC Dinos），以及台南在地球團統一獅隊，展現亞太中心在亞洲職棒訓練版圖中的關鍵地位。

亞太國際棒球訓練中心設有2座成棒球場、2座少棒球場、2座內野練習場，以及1座結合室內外的投打練習場，可同時容納多組球團進行訓練，兼具專業性與彈性，深獲國內外球團青睞。今年度統一獅隊將有46場中華職棒例行賽於亞太成棒主球場開打。

體育局表示，市府秉持「優先照顧在地、支持國內棒球發展」原則，率先邀請台南指標性球團統一獅隊進駐亞太辦理春訓。除市立棒球場既有訓練基地定位外，也提前與球團溝通規劃亞太春訓時程，預留訓練檔期，並在租金上給予優惠，全力支援球團備戰新球季。

體育局進一步指出，目前已與統一獅隊密切討論場地租借與合作細節，雙方溝通順暢，盼攜手營造良好的職棒訓練與發展環境。同時，亞太中心也持續吸引國際球團目光，去年曾來台春訓的韓職樂天巨人隊，已於去（2025）年9月完成簽約；NC恐龍隊亦於今年初完成相關作業，另有多支國外球隊表達來台春訓意願，但因場地檔期已滿，暫時無法再行安排。

市長黃偉哲表示，亞太國際棒球訓練中心具備國際水準，逐步在國內外打出名號，市府一方面全力支持在地統一獅隊，主動掌握其訓練需求並提供最大優惠，另一方面也積極引進國外職棒球隊來台春訓，促進國際交流，展現南市推動職棒運動與城市運動外交的決心。

體育局長陳良乾指出，市府在兼顧在地與國內球團優先使用的前提下，也讓場地發揮最大效益，國外球團因先前良好使用經驗再度申請來台春訓，正是對亞太訓練中心品質的最佳肯定。

2025年春訓韓職NC恐龍與統一獅隊交流賽。（南市體育局提供）2025年春訓韓職NC恐龍與統一獅隊交流賽。（南市體育局提供）

樂天巨人隊於2025年春訓期間指導南市3級棒球隊。（南市體育局提供）樂天巨人隊於2025年春訓期間指導南市3級棒球隊。（南市體育局提供）

南市亞太棒球訓練中心高水準環境，深獲國內外球團青睞。（記者洪瑞琴攝）南市亞太棒球訓練中心高水準環境，深獲國內外球團青睞。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中