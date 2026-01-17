韓職樂天、NC恐龍報到 台南亞太棒球訓練中心春訓檔期全滿

2025年春訓交流賽，統一獅潘傑楷選手於一壘守備。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市亞太國際棒球訓練中心持續打響國際能見度，已成為國內外職棒球隊春訓熱門基地。今（2026）年確定將有3支職業棒球隊進駐春訓，包括韓國職棒樂天巨人隊（Lotte Giants）、NC恐龍隊（NC Dinos），以及台南在地球團統一獅隊，展現亞太中心在亞洲職棒訓練版圖中的關鍵地位。

亞太國際棒球訓練中心設有2座成棒球場、2座少棒球場、2座內野練習場，以及1座結合室內外的投打練習場，可同時容納多組球團進行訓練，兼具專業性與彈性，深獲國內外球團青睞。今年度統一獅隊將有46場中華職棒例行賽於亞太成棒主球場開打。

請繼續往下閱讀...

體育局表示，市府秉持「優先照顧在地、支持國內棒球發展」原則，率先邀請台南指標性球團統一獅隊進駐亞太辦理春訓。除市立棒球場既有訓練基地定位外，也提前與球團溝通規劃亞太春訓時程，預留訓練檔期，並在租金上給予優惠，全力支援球團備戰新球季。

體育局進一步指出，目前已與統一獅隊密切討論場地租借與合作細節，雙方溝通順暢，盼攜手營造良好的職棒訓練與發展環境。同時，亞太中心也持續吸引國際球團目光，去年曾來台春訓的韓職樂天巨人隊，已於去（2025）年9月完成簽約；NC恐龍隊亦於今年初完成相關作業，另有多支國外球隊表達來台春訓意願，但因場地檔期已滿，暫時無法再行安排。

市長黃偉哲表示，亞太國際棒球訓練中心具備國際水準，逐步在國內外打出名號，市府一方面全力支持在地統一獅隊，主動掌握其訓練需求並提供最大優惠，另一方面也積極引進國外職棒球隊來台春訓，促進國際交流，展現南市推動職棒運動與城市運動外交的決心。

體育局長陳良乾指出，市府在兼顧在地與國內球團優先使用的前提下，也讓場地發揮最大效益，國外球團因先前良好使用經驗再度申請來台春訓，正是對亞太訓練中心品質的最佳肯定。

2025年春訓韓職NC恐龍與統一獅隊交流賽。（南市體育局提供）

樂天巨人隊於2025年春訓期間指導南市3級棒球隊。（南市體育局提供）

南市亞太棒球訓練中心高水準環境，深獲國內外球團青睞。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法