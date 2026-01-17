自由電子報
體育 棒球 日職

日職》遭戰力外、無意去海外打球 前經典賽國手田中廣輔決定退休

2026/01/17 16:05

田中廣輔。（資料照，記者林正堃攝）田中廣輔。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕去年季後遭戰力外的廣島鯉魚明星游擊手田中廣輔，根據日媒《Sponichi Annex》報導，田中廣輔今天在廣島主場受訪表示，決定正式退休，結束12年的職業球員生涯，「我，田中廣輔決定退休了。感謝這12年來的支持。」

現年36歲的田中廣輔去年只在一軍出賽15場是生涯最少，整季0轟、0打點，共34打數敲5安，打擊率僅1成47。田中廣輔在去年季後與40歲老將松山龍平等人都被戰力外。

日媒《Sponichi Annex》報導，田中廣輔提到，「基本上我沒有考慮過在NPB（日職）以外的地方打球。雖然心裡還覺得『我還能打』，但也深知光靠這種心情是無法繼續下去的，因此作出這個決定。」對於未來規畫，田中廣輔說，「目前還沒有決定，現在時間也多了，想先慢慢過一段悠閒的生活。」

「12年來都為球隊付出，沒有遺憾和沒有後悔。」田中廣輔說，若沒有收到合約就會選擇退休，「跟家人們說要退休時，他們對我說辛苦了。」

身為廣島鯉魚在2016年至2018年央聯三連霸的功臣，田中廣輔曾摘得2017年中央聯盟盜壘王，並在2018年奪得央聯金手套，曾於2015年入選明星賽。田中廣輔與廣島明星二壘手菊池涼介組成的二、游搭檔，以銅牆鐵壁般的防守聞名，讓廣島球迷留下深刻印象。

田中廣輔生涯在日職12年共出賽1203場，累積965安、69轟、348分打點，平均打擊率2成56，合計跑出131次盜壘成功。田中廣輔曾代表日本隊參加2017年經典賽。

