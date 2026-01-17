離島吉貝國小籃球隊再寫傳奇 勇奪澎湖縣國小籃球聯賽冠軍

澎湖吉貝國小籃球隊，以迷你小學之姿，勇奪澎湖縣國小籃球聯賽冠軍。（吉貝國小提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全校僅有34名學生的迷你小學吉貝國小，超過3分之1學生組成的12位籃球隊隊員，續寫來自澎湖北海的傳奇，繼去年澎湖縣全縣運動會-籃球項目國小組賽事奪冠後，再次在澎湖縣國小籃球聯賽中贏得冠軍，取得澎湖縣代表權。

今年澎湖縣國小籃球聯賽，唯一離島代表隊吉貝國小籃球隊，跨海在澎湖本島多功能綜合體育館出賽，把握每一場比賽，一路過關斬將，在305公分組冠亞軍賽中，遇到馬公市實力堅強的中正國小籃球隊，雙方展開激烈攻防戰，最後吉貝國小在驚濤駭浪中，以41比31力敗強敵，與中正國小雙雙取得澎湖代表權，將在5月份代表澎湖縣，參加今年國小籃球聯賽全國決賽，為縣爭光。

吉貝國小能以迷你國小之姿，以全民皆兵方式，投入籃球團體運動屢創佳績，幕後最大的功臣就是教練魯容賢老師辛苦的指導，帶領孩子們頂著大太陽在戶外籃球場上練球，魯容賢是澎湖知名律師呂惠良之子，旗下2名大將雙胞胎兄弟，就讀6年級的8號魯晏成、7號魯祐成，這是魯容賢的愛子，在冠亞軍戰，7號哥哥23分

8號弟弟7分，2人合計30分，佔了全隊得分4分之3。

接下來吉貝小將1月19-23日，將繼續參加「澎湖全國國民中小學冬季籃球錦標賽」，今年澎湖縣國小籃球聯賽305公分組，冠軍吉貝國小，亞軍中正國小。260公分組，冠軍馬公國小，亞軍石泉國小，季軍中興國小。每組取前2名代表澎湖縣赴台參加全國小學籃球聯賽。.

8號魯晏成、7號魯祐成雙胞胎兄弟，是吉貝國小籃球隊奪冠關鍵。（吉貝國小提供）

