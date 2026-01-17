自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

離島吉貝國小籃球隊再寫傳奇 勇奪澎湖縣國小籃球聯賽冠軍

2026/01/17 15:25

澎湖吉貝國小籃球隊，以迷你小學之姿，勇奪澎湖縣國小籃球聯賽冠軍。（吉貝國小提供）澎湖吉貝國小籃球隊，以迷你小學之姿，勇奪澎湖縣國小籃球聯賽冠軍。（吉貝國小提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全校僅有34名學生的迷你小學吉貝國小，超過3分之1學生組成的12位籃球隊隊員，續寫來自澎湖北海的傳奇，繼去年澎湖縣全縣運動會-籃球項目國小組賽事奪冠後，再次在澎湖縣國小籃球聯賽中贏得冠軍，取得澎湖縣代表權。

今年澎湖縣國小籃球聯賽，唯一離島代表隊吉貝國小籃球隊，跨海在澎湖本島多功能綜合體育館出賽，把握每一場比賽，一路過關斬將，在305公分組冠亞軍賽中，遇到馬公市實力堅強的中正國小籃球隊，雙方展開激烈攻防戰，最後吉貝國小在驚濤駭浪中，以41比31力敗強敵，與中正國小雙雙取得澎湖代表權，將在5月份代表澎湖縣，參加今年國小籃球聯賽全國決賽，為縣爭光。

吉貝國小能以迷你國小之姿，以全民皆兵方式，投入籃球團體運動屢創佳績，幕後最大的功臣就是教練魯容賢老師辛苦的指導，帶領孩子們頂著大太陽在戶外籃球場上練球，魯容賢是澎湖知名律師呂惠良之子，旗下2名大將雙胞胎兄弟，就讀6年級的8號魯晏成、7號魯祐成，這是魯容賢的愛子，在冠亞軍戰，7號哥哥23分

8號弟弟7分，2人合計30分，佔了全隊得分4分之3。

接下來吉貝小將1月19-23日，將繼續參加「澎湖全國國民中小學冬季籃球錦標賽」，今年澎湖縣國小籃球聯賽305公分組，冠軍吉貝國小，亞軍中正國小。260公分組，冠軍馬公國小，亞軍石泉國小，季軍中興國小。每組取前2名代表澎湖縣赴台參加全國小學籃球聯賽。.

8號魯晏成、7號魯祐成雙胞胎兄弟，是吉貝國小籃球隊奪冠關鍵。（吉貝國小提供）8號魯晏成、7號魯祐成雙胞胎兄弟，是吉貝國小籃球隊奪冠關鍵。（吉貝國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中