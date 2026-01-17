澳網》謝淑薇榮膺女雙第3種子 攜手O妹首戰美澳聯軍

謝淑薇（左）與奧絲塔朋科。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽週日點燃戰火，男、女各64席的雙打籤表今日出爐，我國共4名好手角逐，其中經驗豐富的謝淑薇榮膺女雙第3種子，期許連續第3年勇闖墨爾本公園冠軍戰。

「百搭天后」謝淑薇本季與拉脫維亞老搭檔「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）重新合拍，布里斯本強勢奪冠贏得好彩頭，不過O妹在阿德雷得女單受傷，導致「台拉聯軍」女雙8強退賽。如今澳網大滿貫兩人排第3種子，首輪對決美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）／澳洲蓋德茨基（Olivia Gadecki），爭取開胡晉級。小薇2024年澳網女雙封后，去年與O妹屈居亞軍。



詹皓晴／中國蔣欣玗為女雙14種子，遭遇烏茲別克拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）／俄國布林可娃（Anna Blinkova）；吳芳嫺／日本穗積繪莉挑戰俄國11種子克羅瑪查娃（Irina Khromacheva）／潘諾娃（Alexandra Panova）。男雙方面，何承叡／德國耶本斯（Hendrik Jebens）強碰義大利第7種子博萊利（Simone Bolelli）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）。

