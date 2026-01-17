MLB》二刀流巔峰是「200K+60轟」？ 專家看好大谷翔平包辦MVP和塞揚

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年將是道奇日本巨星大谷翔平完整二刀流的賽季，大聯盟官網數據分析師阿德勒（David Adler）撰文指出，大谷翔平的打擊已經接近巔峰，但投球仍有巨大的進化空間，未來有望挑戰包辦年度MVP與塞揚獎的最高榮譽。

大谷翔平去年敲出個人單季生涯最佳的55轟，阿德勒分析，這跟攻擊角度（Attack Angle）有關，從2024年的11度提升至15度，上揮擊球幅度加大，使擊球更具仰角與破壞力，有助於全壘打產量的提升，這樣的調整也被視為合理且符合重砲型打者特性。大谷在例行賽與季後賽合計敲出113次出色擊球（Barrel），創下歷史新高，也讓外界開始期待他挑戰單季60轟的可能性。

阿德勒也強調，大谷翔平2025年的盜壘成功次數從前一年的59次降至20次，主因並非速度退化，而是為了避免傷勢並保留體能，他的跑壘速度仍高於聯盟平均，打擊率與平均擊球初速依舊維持在聯盟頂尖水準。

投球方面，大谷翔平在右手肘手術復出後仍繳出的數據令人驚豔，直球平均球速高達98.4英里（約158公里），比2023年還快近3公里。阿德勒指出，復出第一年球速反而提升是極為罕見的情況，更關鍵的是，大谷新增的高速滑球成為製造對手揮空的最大武器，對左打者尤其有效，而指叉球在季後賽中重新找回過去品質，成為他在大舞台壓制對手的重要武器。隨著球種配置更加多元，大谷不再依賴單一球路，能靈活運用滑球、曲球、卡特球與伸卡球，阿德勒直言，這樣的內容已讓人看見「投手大谷」所追求的完全體。

阿德勒坦言，2022年的「15勝、34轟」目前是大谷最佳二刀流賽季，但他在去年季後賽的投球內容，已展現出明確的進化軌跡。阿德勒評估，「打者翔平」已接近巔峰，但「投手大谷」仍有巨大的進化空間，只要2026年能健康先發30場並投滿180局，並維持200次三振與防禦率3以下的水準，大谷將具備競爭賽揚獎的條件。

大谷翔平新賽季將挑戰生涯第5座年度MVP和4連霸偉業，阿德勒預測，只要大谷能再以二刀流身分活躍3至5年，不僅有機會打破最多7次MVP獲獎紀錄，未來同時囊括MVP與塞揚獎的「雙冠成就」也並非天方夜譚。

