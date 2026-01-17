自由電子報
體育 網球

網球》還不想退休！喬科維奇：對網球「癡迷」讓他38歲仍保有活力

2026/01/17 15:58

擁有24座大滿貫賽金盃的喬科維奇，近年減少出賽，但目前仍是世界第4的好手。（法新社）擁有24座大滿貫賽金盃的喬科維奇，近年減少出賽，但目前仍是世界第4的好手。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲網球公開賽18日正式開打，曾十度奪得男單桂冠的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）賽前受訪表示，網球仍能為他帶來「如同吸毒般」的腎上腺素飆升，讓他即使來到38歲「高齡」，依然保持活力，且他近期也沒有退休的打算。

《法新社》報導，喬科維奇即將開啟他第21次澳網征戰之旅，且仍然是奪冠熱門之一，僅次於衛冕冠軍義大利名將辛納（Jannik Sinner）和世界排名第一的西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

對喬科維奇而言，墨爾本公園是他最愛的「獵場」，他在這裡贏得10座冠軍頭銜。儘管近年來減少參賽次數，喬科維奇仍有自信與最優秀的球員一較高下，並且還沒有準備好離開這項運動。

他說：「說實話，我仍然在追逐我的夢想，那是對這項運動的熱情和熱愛，是與人交流的樂趣，是踏上球場時感受到的那種能量。那種腎上腺素飆升的感覺，簡直就像毒品一樣。我想很多不同運動項目的頂尖運動員都能感同身受。至少我聽他們說過。你知道，那種比賽的感覺太讓人上癮了。」

他的老對手、「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal ）都已退役，而喬科維奇也坦言經常被問到何時會加入他們的行列，「很多人都問過我，我的退休日期是什麼時候，但我現在不想談論或考慮這個問題，因為我還在這裡，我還在比賽」。

喬科維奇說：「等到時機成熟，我心裡有了清晰的想法，我會告訴你們，然後我們可以在告別巡迴賽上討論這件事。但就目前而言，我仍然是世界排名第4，仍然在最高水準的比賽中競爭，我覺得沒有必要把注意力引到這個話題上。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

