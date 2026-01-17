自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》「夢想家LBJ」初登場29分、12籃板 班提爾率隊痛宰國王收下3連勝

2026/01/17 16:54

夢想家班提爾。（夢想家提供）夢想家班提爾。（夢想家提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家今在洲際迷你蛋迎戰新北國王，靠班提爾來台首秀攻下29分領軍，全隊7人得分超過雙位數，以116：96寫意告捷，拿下對戰首勝，也是本季首度3連勝。

夢想家在傷兵陸續回歸下戰績止跌回升，上役擊敗台北戰神後本季勝率首度突破5成，新洋將班提爾今迎來初登場，首度進入登錄名單，衛冕軍國王近期再遇傷兵潮，此役沃許本與李愷諺都因傷無法出賽，登錄杰倫、奧帝與傑登。

國王本季2度交手夢想家都贏球，今首節靠杰倫替補攻下7分，帶著24：23領先進入次節，不過夢想家熱機完畢後在第二節火力全開，在林俊吉與蔣淯安雙衛領軍下，單節轟出40：24攻勢，帶著63：48領先進入下半場。

夢想家林俊吉。（夢想家提供）夢想家林俊吉。（夢想家提供）

夢想家上半場多點開花，馬建豪與班提爾都拿下11分，林俊吉9分都集中在第二節，高柏鎧8分、6籃板，國王以杰倫14分最佳，林書緯挹注11分，兩隊在禁區得分是40：20的差距，籃板數上夢想家也以31個大勝國王的16個。

因外型酷似湖人球星詹姆斯（LeBron James）引發熱議的班提爾易籃後延續手感，與布依德輪流開火，幫助夢想家一度將領先擴大至24分，國王靠林書緯和奧帝追分，在第四節開始前追到73：89。

國王決勝節靠林書緯、呂政儒的三分球一度縮小差距，但隨後林書緯的失誤讓忻沃克連拿5分，再幫夢想家擴大優勢，張宗憲與杰倫更打出火氣，兩度發生口角，雙雙領下2次技術犯規離場，夢想家靠蔣淯安、林俊吉持續輸出，終場以20分差捍衛主場。

班提爾今首秀19投12中拿下29分，12籃板，布依德頻頻轟炸籃框，攻下16分，蔣淯安挹注14分、6籃板、7助攻，林俊吉挹注11分，夢想家今與國王籃板是55：41的差距，國王以杰倫20分最佳，林書緯本土最佳19分。

夢想家蔣淯安。（夢想家提供）夢想家蔣淯安。（夢想家提供）

夢想家布依德。（夢想家提供）夢想家布依德。（夢想家提供）

夢想家張宗憲。（夢想家提供）夢想家張宗憲。（夢想家提供）

國王林書緯。（TPBL提供）國王林書緯。（TPBL提供）

國王杰倫。（TPBL提供）國王杰倫。（TPBL提供）

