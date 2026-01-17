MLB》很多人都氣炸了！衛冕軍大撒幣簽塔克 美媒痛批：整個棒球界都繞著道奇轉

塔克加盟道奇。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇以4年2.4億美元簽下明星外野塔克（Kyle Tucker），成功補上三連霸偉業的最後一塊拼圖。道奇近幾年大肆補進球星，成為新的邪惡帝國，知名體育記者艾森（Rich Eisen）痛批道奇的行為十分糟糕，更爆料棒球圈大多數的人都氣炸了。

今年休賽季最大咖球星塔克，與道奇簽下4年2.4億美元的合約，包含6400萬美元簽約金，以及3000萬美元延遲付款，合約後3年每年延1000萬美元。根據《ESPN》報導，這也讓他以現值年均薪5710萬美元，打破大都會索托（Juan Soto）的5100萬美元，創下史上最高紀錄。

艾森在自己的Podcast節目《The Rich Eisen Show》中談到塔克加盟道奇時表示：「我想不只是我，大半關注今年自由市場的棒球界人士都已經氣瘋了。」他認為，一支已經處於食物鏈頂端的球隊，竟然近一半球員的薪水都有延遲付款，而且表現得好像一副理所當然的樣子，然後為了搶塔克，隨手就能丟出4年2.4億美元的天價合約，這真的太糟糕了，感覺整個棒球界都在繞著道奇在轉。

塔克轉戰道奇引發了正反兩極的評價，未來隨著他在場上的表現，外界對這支「宇宙居團」的反彈聲浪，恐怕也將在例行賽期間持續升溫，「最後，棒球迷只能自己做選擇，要不要看這個賽季？還是要站在對抗道奇的那一邊？其實1970年代到1990年代的洋基也是這樣，錢多到根本不知道該怎麼花，但即便如此，我還是覺得這一切實在太瘋狂了。」艾森這樣說道。

