自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》很多人都氣炸了！衛冕軍大撒幣簽塔克 美媒痛批：整個棒球界都繞著道奇轉

2026/01/17 18:04

MLB》很多人都氣炸了！衛冕軍大撒幣簽塔克 美媒痛批：整個棒球界都繞著道奇轉塔克加盟道奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇以4年2.4億美元簽下明星外野塔克（Kyle Tucker），成功補上三連霸偉業的最後一塊拼圖。道奇近幾年大肆補進球星，成為新的邪惡帝國，知名體育記者艾森（Rich Eisen）痛批道奇的行為十分糟糕，更爆料棒球圈大多數的人都氣炸了。

今年休賽季最大咖球星塔克，與道奇簽下4年2.4億美元的合約，包含6400萬美元簽約金，以及3000萬美元延遲付款，合約後3年每年延1000萬美元。根據《ESPN》報導，這也讓他以現值年均薪5710萬美元，打破大都會索托（Juan Soto）的5100萬美元，創下史上最高紀錄。

艾森在自己的Podcast節目《The Rich Eisen Show》中談到塔克加盟道奇時表示：「我想不只是我，大半關注今年自由市場的棒球界人士都已經氣瘋了。」他認為，一支已經處於食物鏈頂端的球隊，竟然近一半球員的薪水都有延遲付款，而且表現得好像一副理所當然的樣子，然後為了搶塔克，隨手就能丟出4年2.4億美元的天價合約，這真的太糟糕了，感覺整個棒球界都在繞著道奇在轉。

塔克轉戰道奇引發了正反兩極的評價，未來隨著他在場上的表現，外界對這支「宇宙居團」的反彈聲浪，恐怕也將在例行賽期間持續升溫，「最後，棒球迷只能自己做選擇，要不要看這個賽季？還是要站在對抗道奇的那一邊？其實1970年代到1990年代的洋基也是這樣，錢多到根本不知道該怎麼花，但即便如此，我還是覺得這一切實在太瘋狂了。」艾森這樣說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中