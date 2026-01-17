自由電子報
MLB》怒批道奇花76億大約簽塔克 紐媒不解薪水比MVP賈吉還高50％...

2026/01/17 18:38

塔克。（資料照，美聯社）塔克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍洛杉磯道奇以4年2.4億美元（約新台幣76.3億元）簽下明星外野手塔克（Kyle Tucker），年薪高達6000萬美元，這讓《紐約時報》資深記者卡特（Bill Carter）在社群媒體X上發文批評，塔克根本不值得這個價碼，他的薪水竟然比洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）高出50％。

對於塔克獲逾2億美元大約，卡特發文指出，「這些報價簡直瘋了，無論從何種角度看，這傢伙根本不值得這個價錢，他是一名優質打者，但守備不算頂級，而且有一堆人的數據都超過他....他拿的薪水竟然比賈吉還高50％。道奇隊簡直太荒謬了，完全嘲弄所謂的『豪華稅』。」（註：賈吉在2022年12月以9年3.6億美元合約續留洋基，平均年薪4000萬美元）

賈吉。（資料照，美聯社）賈吉。（資料照，美聯社）

接著卡特發文提到，「多花50％以上的金錢，卻只換不到一半的勝利貢獻值（WAR）。塔克領著多次拿MVP等級的薪水，但他永遠無法在自己效力的球隊中成為MVP。在洛杉磯，他頂多只能成為第三、第四好的選手。」

卡特指出，道奇日本巨星大谷翔平、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）、或許還有狄亞茲（Edwin Diaz），都比他好，「這件事在整個MLB引發的連鎖效應，將是難以估量的。」

《紐約郵報》海曼（Jon Heyman）也分享卡特的發文，認為塔克的收入比賈吉還高逾50％以上，這實在是太誇張了。

