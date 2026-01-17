路跑》台灣AR跑者參戰「亞洲魔鬼賽道」 賽前熱身跑讓跑步突破競技

台灣跑者齊聚香港馬拉松賽前暖身跑（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕由adidas帶領的長跑好手黃華凡、林晨皓、黃郁媃、田睿祥、詹證諠、徐立紘，加上AR隊長楊婷婷將參加週日開跑的2026年香港渣打馬拉松，今天也參加賽前的熱身跑（Shakeout run）與當地跑者共跑、交流，讓跑步不只侷限於競技，而是能「以跑會友」。

香港馬拉松是當地最大的賽事，吸引超過7萬人參戰，台灣adidas安排菁英跑者挑戰「亞洲魔鬼賽道」，藉由比賽刺激個人最佳成績，也有不少市民跑者參與，今天賽前的賽前跑限額200名跑者一起共跑，就有來自17位台灣跑者。

加入台灣「Adidas runner Taipei」的跑者「蘭姐」將與先生一起共跑香港馬拉松42公里全馬，她表示，兩人已跑過20逾場全馬賽事，這次參加香港全馬比賽也很興奮，順便到當地走走。另有跑者帶著太太和4個兒子，屆時也將參戰全馬賽事，他指出，因為香港近，帶著孩子也方便一起「旅跑」。

Shakeout Run後的跑者補給（記者吳孟儒攝）

值得一提的是，來自越南的跑者明心因來台就讀大學而加入「AR Taipei」，這次也報名香港馬拉松，他表示，自己曾在越南當過賽事配速員，到新加坡、雪梨參賽過，不過自己並非追求速度，而是喜歡透過跑步交友，展現活力的一面，希望能帶給別人能量，而來到Shakeout Run現場也讓他相當興奮，希望有機會跟當地跑者換跑衣。

就讀國立體大的長跑女將黃郁媃，因亮麗外型加上社群媒體的影片吸睛，吸引到不少當地跑者的目光，還要求一起合照，她也很意外竟然有海外跑者會注意到她的影片，而這將是她生涯第2度參戰，第1次是2024年半馬跑出1小時27分56秒，登上女子總排名第4、分組第2的佳績，這次也期望能跑出好成績。

台灣菁英跑者今天前往香港馬拉松在啟德AIRSIDE的跑者基地（RUNBASE）進行Shakeout Run，現場還有衝刺競速體驗、拍貼機及AR打卡點，旁邊的啟德體育園為今年的馬拉松博覽會舉辦地點。

台灣跑者與香港跑者進行禮物交換（記者吳孟儒攝）

