自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》台灣AR跑者參戰「亞洲魔鬼賽道」 賽前熱身跑讓跑步突破競技

2026/01/17 17:54

台灣跑者齊聚香港馬拉松賽前暖身跑（記者吳孟儒攝）台灣跑者齊聚香港馬拉松賽前暖身跑（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕由adidas帶領的長跑好手黃華凡、林晨皓、黃郁媃、田睿祥、詹證諠、徐立紘，加上AR隊長楊婷婷將參加週日開跑的2026年香港渣打馬拉松，今天也參加賽前的熱身跑（Shakeout run）與當地跑者共跑、交流，讓跑步不只侷限於競技，而是能「以跑會友」。

香港馬拉松是當地最大的賽事，吸引超過7萬人參戰，台灣adidas安排菁英跑者挑戰「亞洲魔鬼賽道」，藉由比賽刺激個人最佳成績，也有不少市民跑者參與，今天賽前的賽前跑限額200名跑者一起共跑，就有來自17位台灣跑者。

加入台灣「Adidas runner Taipei」的跑者「蘭姐」將與先生一起共跑香港馬拉松42公里全馬，她表示，兩人已跑過20逾場全馬賽事，這次參加香港全馬比賽也很興奮，順便到當地走走。另有跑者帶著太太和4個兒子，屆時也將參戰全馬賽事，他指出，因為香港近，帶著孩子也方便一起「旅跑」。

Shakeout Run後的跑者補給（記者吳孟儒攝）Shakeout Run後的跑者補給（記者吳孟儒攝）

值得一提的是，來自越南的跑者明心因來台就讀大學而加入「AR Taipei」，這次也報名香港馬拉松，他表示，自己曾在越南當過賽事配速員，到新加坡、雪梨參賽過，不過自己並非追求速度，而是喜歡透過跑步交友，展現活力的一面，希望能帶給別人能量，而來到Shakeout Run現場也讓他相當興奮，希望有機會跟當地跑者換跑衣。

就讀國立體大的長跑女將黃郁媃，因亮麗外型加上社群媒體的影片吸睛，吸引到不少當地跑者的目光，還要求一起合照，她也很意外竟然有海外跑者會注意到她的影片，而這將是她生涯第2度參戰，第1次是2024年半馬跑出1小時27分56秒，登上女子總排名第4、分組第2的佳績，這次也期望能跑出好成績。

台灣菁英跑者今天前往香港馬拉松在啟德AIRSIDE的跑者基地（RUNBASE）進行Shakeout Run，現場還有衝刺競速體驗、拍貼機及AR打卡點，旁邊的啟德體育園為今年的馬拉松博覽會舉辦地點。

台灣跑者與香港跑者進行禮物交換（記者吳孟儒攝）台灣跑者與香港跑者進行禮物交換（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中