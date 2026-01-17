TPBL》「這個聯盟就是這樣」國王遭夢想家痛宰 洪志善不滿主客場哨

張宗憲（左）與杰倫（中）發生衝突。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕新北國王今以20分差不敵福爾摩沙夢想家，吞下2連敗，總教練洪志善賽後對吹判尺度表達不滿，認為主客場哨太偏頗。

國王此役在沃許本與李愷諺缺陣下，最多落後達24分，在第四節一度追到只剩10分差，不過杰倫與張宗憲打出火藥味，雙方發生口角，最後都吞下2T離場。

洪志善表示，此役是第二節決定勝負走向，該節國王被打出40：24攻勢，被問及當時場上場面較混亂，是否球員情緒受到影響，洪志善直接反問，「你要叫我講裁判嗎？我也不能講裁判，我也不能講什麼。」

「這個聯盟就是這樣，」洪志善表示，「裁判一直要這樣吹，以後一定會發生真正的暴力行為，主客場哨有差我可以接受，任何職業聯賽主客場哨一定會有差，但我覺得不能這麼偏袒。」

國王本季8場客場吞下7敗，洪志善表示，杰倫與張宗憲之所以會發生衝突，也是與尺度有關，一定有前因後果，「兩個人不會無緣無故吵架。」不過他也不諱言，第二節球員確實無法控制情緒，「那我也沒辦法。」

林書緯今攻下本土最高19分，他表示，團隊打得太軟弱，「我們打得很不強硬，不是一個好的球隊。」

洪志善。（TPBL提供）

