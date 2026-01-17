MLB》有望為經典賽台灣隊助陣！混血重砲「龍仔」入選農場十大一壘新秀

強納森‧龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕有望為台灣征戰2026年世界棒球經典賽的小熊3A混血重砲「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），在小聯盟3A首年表現亮眼，季後獲選為小熊年度最佳小聯盟球員。大聯盟官網今天公布開季前農場十大一壘新秀排名，強納森．龍高居第7名。

1月20日將滿24歲的強納森．龍本季首度從小聯盟3A開季，效力於愛荷華小熊隊，出賽140場繳出23支二壘安打、20轟、91打點和打擊率0.305的亮眼成績，157安高居3A東區聯盟最多，壘打數246排名第2，並在安打、打點、壘打數與得分都在小熊農場系統中高居第一。

強納森．龍的157安是自2006年飛力士（Felix Pie）的158安後，小熊3A隊史單季最高紀錄。此外，他也是去年小聯盟中少數能達成「150安、20轟」的球員，上季只有3人做到過。強納森．龍曾寫下連續35場上壘，創下愛荷華小熊隊史最長的上壘紀錄，他也因而入選3A明星隊。

大聯盟官網今天撰文公布2026年開季前農場十大一壘新秀的排行榜，強納森．龍高居第7，他更被點名為排名上升幅度最大的球員，他的揮棒判斷和力量都獲得極高的評分，距離升上大聯盟僅剩一步之遙。

中職負責經典賽台灣隊組訓，中職會長蔡其昌日前曾表示，到目前為止，兩大台美混血好手強納森．龍、費爾柴德（Stuart Fairchild）參賽的意願都很高。總教練曾豪駒指出，跟大聯盟規定一樣是2月28日到宮崎會合，後續會不會提早報到還會持續追蹤。

