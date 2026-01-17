自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》外型酷似詹皇引熱議 班提爾：希望有像他一樣的表現

2026/01/17 18:33

班提爾。（TPBL提供）班提爾。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL福爾摩沙夢想家今靠新洋將班提爾來台首秀就轟下29分，率隊以116：96輕取新北國王，總教練簡浩和雙衛蔣淯安與林俊吉都給他高度評價。

30歲的班提爾來自迦納共和國，身高204公分、體重110公斤，在2016年 NBA選秀於第二輪51順位獲波士頓塞爾提克青睞，隨後打過中國、法國、西班牙、希臘、義大利、塞爾維亞、日本、土耳其與以色列等聯賽，和夢想家另一位洋將湯普金斯擁有好交情，今面對國王一戰就上場39分鐘19投12中，攻下29分、12籃板，正負值是全隊最高的+30。

簡浩賽後指出，對於班提爾此役表現完全不意外，「你看他的實力就知道，他的實力就在那裡，他在日本打過球，也習慣亞洲球風，只有提醒他要習慣裁判尺度，今天我給他9.5分。」

林俊吉提到，班提爾是很有經驗的球員，「我們一起練球沒有練很久，但他很快就知道我們要做什麼，可以解決很多問題，讓我們打得比較輕鬆。」蔣淯安則認為，班提爾在場上解讀能力出色，也讓團隊進攻可以更流暢。

班提爾表示，今天是很好的開始，很感謝蔣淯安、林俊吉等隊友幫助自己融入球隊，「很開心與大家一起在場上奮戰。」對於外型酷似湖人球星詹姆斯（LeBron James），他則說，「這不是我第一次被說像他，他是很棒的球員，可以被說長得像歷史最偉大的球星之一滿棒的，我也希望可以打得像他一樣。」

