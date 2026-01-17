自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》有心！U18國手、旅美蘇嵐鴻 捐贈球具回饋母校三民高中

2026/01/17 19:10

蘇嵐鴻與棒球隊學弟們合影留念。（展逸提供）蘇嵐鴻與棒球隊學弟們合影留念。（展逸提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕去年U18世界盃棒球錦標賽台灣隊王牌投手、現加入美國職棒聖地牙哥教士隊體系的旅美小將蘇嵐鴻，今（17）日回到栽培他的母校高雄市立三民高級中學，捐贈多套訓練球具回饋棒球隊，希望更齊全的訓練裝備能夠幫助學弟們更上層樓，也祝願三民高中能夠再創佳績。

身為高雄子弟的蘇嵐鴻，國中畢業後選擇加入了在地的三民高中。高中三年期間在學校有規劃、系統性地培養下，蘇嵐鴻獲得長足的進步，總算在高三畢業時身披台灣隊戰袍參加U18世界盃，期間飆出最快球速151公里、豪取14次三振，技驚四座的表現，獲得美職球團青睞，成功簽約加入聖地牙哥教士體系。

為了感念三民高中三年的栽培讓他成功邁向旅外之路，蘇嵐鴻決定在能力所及的範圍捐贈球具回饋母校。三民高中楊文堯校長今日也特別出席贈與儀式，校長表示：「看到嵐鴻的成就，我們非常以他為榮，同時能夠給學弟一個激勵的作用，在三民高中將自身能力充實好，將來有機會也能夠往更好的目標邁進。」

蘇嵐鴻也期許學弟們能夠妥善運用他捐贈的球具勤奮訓練，增進自己的球技，不只幫助學校獲得更好的成績，有朝一日也都能夠邁向更高水平的職棒舞台。

蘇嵐鴻回到母校三民高中捐贈球具，由楊文堯校長率領棒球隊受贈，期許三民再創佳績。（展逸提供）蘇嵐鴻回到母校三民高中捐贈球具，由楊文堯校長率領棒球隊受贈，期許三民再創佳績。（展逸提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中