杜哈球星挑戰賽》關鍵第2局錯失3個局點 郭冠宏不敵黃友政無緣晉級8強

郭冠宏在男單16強賽不敵中國新秀黃友政，無緣8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲小將郭冠宏今天在2026年WTT杜哈球星挑戰賽男單16強戰，關鍵第2局錯失3個局點，最終以0:3不敵世界排名56的中國左手新星黃友政；台灣一姐鄭怡靜也以1:3敗給波多黎各名將迪亞茲，同樣無緣晉級8強。

世界排名66的郭冠宏前兩輪先後擊退日本好手吉村和弘、德國名將杜達，16強遭遇20歲的黃友政，雙方在青少年賽事兩度交手，小郭都吞下敗仗。今天再度交鋒，首局郭冠宏在3:5落後下追到6平，但隨後無謂失誤過多，連丟5分以6:11讓出；次局，小郭克服5:9落後，利用強勢的前三板攻勢連得5分，以10:9反超，但之後3個局點都未能拿下，雖然也化解對手2個局點，最終連續兩球正手出界，15:17再丟1局。第3局，郭冠宏在3平時再度遇到亂流，一口氣連失5分，最終5:11吞下對戰3連敗。

郭冠宏表示，「第2局的關鍵球沒處理好是全場勝負的分水嶺，加上今天有些機會球沒把握住，後面心態有些慌。」

女單方面，世界排名21的鄭怡靜原本有機會將迪亞茲逼進決勝局，可惜第4局在7:5領先下連丟6分，最終以2:11、4:11、11:7、7:11吞下對戰2連敗。

