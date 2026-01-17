自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

杜哈球星挑戰賽》關鍵第2局錯失3個局點 郭冠宏不敵黃友政無緣晉級8強

2026/01/17 19:18

郭冠宏在男單16強賽不敵中國新秀黃友政，無緣8強。（取自WTT官網）郭冠宏在男單16強賽不敵中國新秀黃友政，無緣8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲小將郭冠宏今天在2026年WTT杜哈球星挑戰賽男單16強戰，關鍵第2局錯失3個局點，最終以0:3不敵世界排名56的中國左手新星黃友政；台灣一姐鄭怡靜也以1:3敗給波多黎各名將迪亞茲，同樣無緣晉級8強。

世界排名66的郭冠宏前兩輪先後擊退日本好手吉村和弘、德國名將杜達，16強遭遇20歲的黃友政，雙方在青少年賽事兩度交手，小郭都吞下敗仗。今天再度交鋒，首局郭冠宏在3:5落後下追到6平，但隨後無謂失誤過多，連丟5分以6:11讓出；次局，小郭克服5:9落後，利用強勢的前三板攻勢連得5分，以10:9反超，但之後3個局點都未能拿下，雖然也化解對手2個局點，最終連續兩球正手出界，15:17再丟1局。第3局，郭冠宏在3平時再度遇到亂流，一口氣連失5分，最終5:11吞下對戰3連敗。

郭冠宏表示，「第2局的關鍵球沒處理好是全場勝負的分水嶺，加上今天有些機會球沒把握住，後面心態有些慌。」

女單方面，世界排名21的鄭怡靜原本有機會將迪亞茲逼進決勝局，可惜第4局在7:5領先下連丟6分，最終以2:11、4:11、11:7、7:11吞下對戰2連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中