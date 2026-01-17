自由電子報
體育 網球

澳網》費德爾雙打表演賽美技連發 逆轉勝地主傳奇球星

2026/01/17 19:21

費德爾。（路透）費德爾。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳洲網球公開賽週日點燃戰火前，退役球星費德爾（Roger Federer）應邀出席「世界第一對決」表演賽，再度展現寶刀未老的精彩美技，盤數2：1逆轉勝地主傳奇球星組合，賽後拉沃中央球場爆滿觀眾用熱情掌聲，搭配璀璨煙火向這位瑞士名將致敬。

費德爾職業生涯大滿貫20冠當中，多達6冠在南半球澳網拿下，這也是他自2022年9月引退之後，首度重返墨爾本公園。這場「世界第一對決」表演賽中，44歲的費爸與美國阿格西（Andre Agassi）、「隱藏版嘉賓」地主前球后巴蒂（Ashleigh Barty）接力合作，秀出凌厲發球、單手反拍與網前扣殺等招牌演出，足令許多懷舊球迷驚嘆，眾大咖場上逗趣互動也引來笑聲連連，他與決勝盤接替阿格西的巴蒂後來居上，2：4、4：2、4：2力退過往勁敵休伊特（Lleyton Hewitt）／拉夫特（Patrick Rafter），為這場眾星雲集的歡樂雙打畫下完美句點。

昔日球王、球后難得同場較勁，「三巨頭」現役最後一人的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），還有高齡87歲的澳洲網壇耆宿拉沃（Rod Laver）等重量級貴賓，也都親臨現場觀戰，而賽前費爸與拉沃、阿格西、休伊特、拉夫特合影，這5位球王總計多達43座大滿貫金盃的輝煌戰績，已留下歷史性畫面。

賽前費爸與巴蒂、阿格西、休伊特、拉夫特合影。（路透）賽前費爸與巴蒂、阿格西、休伊特、拉夫特合影。（路透）

