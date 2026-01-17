TPBL》謝亞軒狂飆5顆三分球轟23分 特攻吃定戰神終結3連敗

新北中信特攻謝亞軒幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL新北中信特攻今天靠著謝亞軒狂飆5顆三分球、拿23分，團隊共5人得分達雙位數，加上第四節的27：14攻勢甩開對手糾纏，終場95：79輕取台北台新戰神，終止3連敗低潮。

特攻在今天之前以9勝9負跌至第4，但本季過去對陣戰神都沒輸過，此戰也比照辦理，拿下對戰3連勝，也成功保住5成勝率。

特攻先前因籃板掌握度欠佳，加上罰球準星也不好，實在很難贏球，但今天上半場靠著馬可拿13分，內馬11分，謝亞軒貢獻10分，阿巴西拿6分，籃板也多對手5個，雖罰球依舊不靈光，只有8投3中，好在進攻火力夠猛，以45：43逆轉戰神。

戰神少了受傷的威力斯，剛報到的洋將梅克也沒能上場，加上史東狀況又不好，讓他們陷入苦戰，第四節也無力回天，讓特攻單節打出27：14的攻勢收尾，拿下對陣3連勝。

特攻的馬可拿24分、22籃板，阿巴西有15分，但三分球5投0中，另有6籃板，內馬15分，貝奇進帳10分。至於戰神以基德24分最佳，丁聖儒拿17分、5籃板、3助攻，錢肯尼10分，其餘球員沒人得分達雙位數。

