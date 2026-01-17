自由電子報
杜哈球星挑戰賽》男單冷門連環爆！ 林詩棟、張本智和雙雙止步16強

2026/01/17 19:53

男單頭號種子林詩棟在16強賽不敵德國老將奧恰洛夫。（取自WTT官網）男單頭號種子林詩棟在16強賽不敵德國老將奧恰洛夫。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2026年WTT杜哈球星挑戰賽冷門連環爆!男單頭號種子中國「小石頭」林詩棟以1:3敗給德國老將奧恰洛夫；第3種子日本一哥張本智和激戰5局後也不敵從資格賽晉級的中國直板好手薛飛，雙雙在16強止步。

世界排名第2的林詩棟在2023年阿曼挑戰賽決賽曾以直落四橫掃世界排名26的奧恰洛夫，但近來受到膝傷及肩傷困擾，狀況不佳，最終以9:11、9:11、11:3、9:11吞下對戰首敗。奧恰洛夫8強將遭遇上週在杜哈冠軍賽獲得亞軍的南韓一哥張禹珍。

世界排名第5的張本智和去年在新加坡大滿貫賽、澳門冠軍賽兩度敗給直拍橫打的薛飛，今天再度交鋒，前3局也以3:11、11:5、6:11落居下風；第4局，張本在4:10的絕境下戲劇性的連續化解8個賽末點，以14:12扳平戰局。決勝局，張本又克服開局2:6、5:9落後，再度追到9平，但關鍵時刻薛飛反手搶攻得手，最終張本接發球失誤，9:11苦吞對戰3連敗，也再度凸顯他對直板打法的不適應。

世界排名72的薛飛8強將和排名56溫瑞博上演「中國內戰」，拜林昀儒身體不適退賽所賜兵不血刃晉級的溫瑞博，在16強賽以3:1扳倒世界排名17的丹麥一哥林德。

世界排名12的第6種子中國新秀向鵬也在局數2:1領先下，連丟2局遭法國好手高齊逆轉，無緣晉級8強。

日本一哥張本智和在16強戰敗給中國直板好手薛飛。（取自WTT官網）日本一哥張本智和在16強戰敗給中國直板好手薛飛。（取自WTT官網）

