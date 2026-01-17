PLG》想贏領航猿真難！葛拉漢延長賽絕殺獵鷹拉出開季10連勝

葛拉漢拿14分。（領航猿提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕PLG桃園領航猿依舊無人能敵，今天先靠著盧峻翔在第四節的追平三分彈延長戰線，接著再由葛拉漢於延長賽上演絕殺一擊，終場以100：98險勝台南台鋼獵鷹，開季拉出10連勝。

領航猿週二靠著盧峻翔單場43分的火燙表現打爆洋基工程，拉出開季9連勝，持續堆高聯盟紀錄，今天挑戰聯盟史上最長10連勝，原紀錄由領航猿和夢想家分別在2022-23球季、2023-24球季所保持。

向來無人能敵的領航猿今天打得辛苦，防守專家李家慷缺陣，洋將葛拉漢在禁區難以施展拳腳，且三分準星欠佳，與獵鷹陷入拉鋸戰，兩隊在85：85平手時，谷毛唯嘉挺身而出，在最後1分31秒投進突破僵局的拋投，只是接著罰球1中，讓領航猿有機可趁。

領航猿將關鍵一球部署給盧峻翔，他面對白薩的防守還是在最後11.9秒投進追平三分彈，獵鷹的最後一擊沒進，比賽進入延長賽，盧峻翔在剩下18.2秒殺進禁區後的轉身拋投命中，獵鷹也靠多比的出手追平，但葛拉漢操刀最後一波進攻，直接突破禁區完成突破上籃零秒絕殺，讓現場獵鷹球迷都鴉雀無聲。

領航猿致勝功臣葛拉漢拿14分，盧峻翔貢獻23分，伯朗有21分、14籃板，阿提諾進帳16分、12籃板。獵鷹以翟蒙的24分最佳，谷毛唯嘉拿14分，白薩12分，但還是沒能擊敗領航猿，吞下3連敗。

盧峻翔拿23分。（領航猿提供）

