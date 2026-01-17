自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》卡米諾斯痛斥聯盟漠視暴力行為 指高國豪、楊敬敏私人行為都會被禁賽

2026/01/17 20:23

領航猿教練卡米諾斯。（資料照，記者林正堃攝）領航猿教練卡米諾斯。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園領航猿今天靠著葛拉漢的絕殺球，在延長賽以100：98險勝台鋼獵鷹，收下開季10連勝，猿隊教練卡米諾斯肯定球員表現，但他也藉機向聯盟喊話，應該多注意球員的暴力行為，不該漠視。

李家慷在11日對上富邦勇士時遭哥倫特推了一把，讓他相當不開心，當下他還上前對峙，雙方球員還一度衝上場，造成場面混論，而當天賽後卡米諾斯就直言哥倫特的動作非常不應該，該被聯盟禁賽才對。

相當關心台灣籃球的卡米諾斯也注意到他過往台中太陽子弟兵孫思堯，即使他現在效力台新戰神，但他因雲豹洋將麥卡洛的推擠動作造成右膝受傷，需休養至少4個月，等同本季提前報銷，他今天賽後說：「孫思堯是我以前台中太陽的球員，看到這件事很失望，因為兩聯盟對暴力行為無法拿捏，當時李家慷是被推到紀錄台桌子，但對手卻沒被禁賽，且聯盟看影片也沒做出正確判罰。」

卡米諾斯認為，聯盟在處理高國豪、楊敬敏的私下行為倒是很果斷，儘管他們沒傷害任何人都還是會被禁賽，「這次家慷雖沒受傷，但孫思堯可沒那麼幸運，所以聯盟得好好想想，如果是你們小孩被這樣對待，該怎麼處理，聯盟的人該好好思考該怎麼做才能制止這種暴力行為。」

孫思堯日前和台啤雲豹一戰中，因防守麥卡洛卻遭對方甩飛，導致右膝重傷，賽季報銷。（台北台新戰神提供）孫思堯日前和台啤雲豹一戰中，因防守麥卡洛卻遭對方甩飛，導致右膝重傷，賽季報銷。（台北台新戰神提供）

