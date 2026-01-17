台中夜跑變炫了！炫光泡泡搭DJ音樂 吸逾5千名夜跑族新體驗

中央球場推出炫光泡泡夜跑，跑者各穿戴炫光配備參與。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中今日下午在中央球場推出一場融合DJ音樂加上星光派對的「VISOGE 炫光泡泡夜跑」，吸引逾5千名跑者與樂迷共襄盛舉，跑者穿戴炫光髮箍、手燈、炫光棒等閃亮裝備，也有人塗上炫光顏料，夜幕中在環繞中央公園的賽道中閃閃發亮，終點中央球場會場由DJ 及樂團接力演出，讓夜跑族享受內容多元運動時光。

運動局長游志祥指出，夜跑活動為熱愛路跑的市民提供有別於白天賽事的全新選擇，結合路跑、音樂與派對元素，讓運動更具風格與紓壓感受。

他說，中央球場去年陸續將進擊的巨人、泰坦巨獸、呆萌町、排球少年、麵包超人、SUPER MARIO 等動漫與超人氣 IP角色具象化呈現，展現台中路跑活動的多元樣貌，也凸顯城市年輕、活力十足的運動氛圍。

運動局指出，此次賽事規劃10公里組及3.5公里組，其中10公里組仍具挑戰性，3.5公里組則適合親子家庭輕鬆參與，提供跑友優質且安全友善的夜跑環境，完賽後跑者可在中央球場體驗泡泡槍互動，欣賞專業 DJ 與樂團帶來的聲光派對；配合中台灣燈會，中央球場同步點亮「姆明（Moomin）愛運動」主題立牌與互動燈光裝置，讓跑者感受專屬台中的夜間運動新體驗。

夜跑完賽後現有泡泡、DJ聲光派對。（圖：市府提供）

